Раздел: Невероятное
Найдены гигантские «разрывы» в мантии под Тибетом
В верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва.
Столкновение Индии и Евразии привело к тому, что мантия под будущим полуостровом Индостан "разорвалась" на четыре отдельных сегмента. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.
Об этом пишет Хроника.инфо.
"Столкновение Индийской и Евразийской плиты не только задало форму будущей Восточной Азии, но и вызвало одни из самых мощных и смертоносных землетрясений в истории. Присутствие подобных разрывов в мантии объясняет то, почему мощные землетрясения сейчас происходят не во всех, а только в некоторых регионах Тибета", — рассказывает Сяодун Сун (Xiaodong Song) из университета Иллинойса в Чикаго (США).
Индия, в отличие от многих других регионов Евразии, является своеобразным геологическим "мигрантом". Она не была частью гигантской Евразийской тектонической плиты изначально, а присоединилась к нашему континенту относительно недавно, примерно 65-70 миллионов лет назад. До этого она была частью Гондваны, южного суперконтинента, и ее "соседками" были Австралия, Африка, Антарктика и Южная Америка.
То, когда Индия отделилась от остальных частей Гондваны, не вызывает споров — это произошло около 100 миллионов лет назад, когда полуостров и Мадагаскар разделились и Индостан начал путешествие к северу, в сторону будущего Пакистана и Индии. С другой стороны, когда именно Индия столкнулась с Азией и что произошло в ходе этого столкновения, вызывает жаркие споры среди ученых.
Поиск ответов на этот вопрос, как отмечает Сун, осложняется тем, что Тибет и Гималаи остаются одними из самых труднодоступных и почти нетронутых цивилизацией уголков Земли, что мешает их детальному изучению. Его команда решила эту проблему и раскрыла некоторые интересные детали из истории этого катаклизма, проанализировав и объединив данные, полученные в ходе наблюдений за недавними крупными землетрясениями на Тибете.
Замеры поперечных и продольных сейсмических волн помогли ученым создать виртуальную копию недр Тибета глубиной в 160 километров, и понять где находится линия соприкосновения тектонических плит и как она устроена.
Неожиданным образом оказалось, что в верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва, в которых потоки "тонущей" коры Индийской плиты движутся не так, как в соседних регионах недр планеты. Различается, как отмечают ученые, не только скорость, но и направление движения потоков горных пород.
Это, в свою очередь, объясняет многие странности, связанные с тем, что землетрясения в южных регионах Тибета часто происходят в "неправильных" уголках плоскогорья, где нет разломов коры и других точек сейсмической напряженности, а также странный характер извержений вулканов в момент формирования "шва" между Индийской плитой и Евразией.
Читайте также: Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки
Как именно возникли эти разрывы, ученые пока не знают, однако они предполагают, что они возникли из-за того, что кромка Евразийской плиты изначально была крайне неоднородной. Часть ее окраин была заметно более прочной, чем другие регионы, что привело к "расщеплению" относительно слабых участков мантии Индийской плиты на части в момент их столкновения друг с другом.
Столкновение Индии и Евразии привело к тому, что мантия под будущим полуостровом Индостан "разорвалась" на четыре отдельных сегмента. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.
Об этом пишет Хроника.инфо.
"Столкновение Индийской и Евразийской плиты не только задало форму будущей Восточной Азии, но и вызвало одни из самых мощных и смертоносных землетрясений в истории. Присутствие подобных разрывов в мантии объясняет то, почему мощные землетрясения сейчас происходят не во всех, а только в некоторых регионах Тибета", — рассказывает Сяодун Сун (Xiaodong Song) из университета Иллинойса в Чикаго (США).
Индия, в отличие от многих других регионов Евразии, является своеобразным геологическим "мигрантом". Она не была частью гигантской Евразийской тектонической плиты изначально, а присоединилась к нашему континенту относительно недавно, примерно 65-70 миллионов лет назад. До этого она была частью Гондваны, южного суперконтинента, и ее "соседками" были Австралия, Африка, Антарктика и Южная Америка.
То, когда Индия отделилась от остальных частей Гондваны, не вызывает споров — это произошло около 100 миллионов лет назад, когда полуостров и Мадагаскар разделились и Индостан начал путешествие к северу, в сторону будущего Пакистана и Индии. С другой стороны, когда именно Индия столкнулась с Азией и что произошло в ходе этого столкновения, вызывает жаркие споры среди ученых.
Поиск ответов на этот вопрос, как отмечает Сун, осложняется тем, что Тибет и Гималаи остаются одними из самых труднодоступных и почти нетронутых цивилизацией уголков Земли, что мешает их детальному изучению. Его команда решила эту проблему и раскрыла некоторые интересные детали из истории этого катаклизма, проанализировав и объединив данные, полученные в ходе наблюдений за недавними крупными землетрясениями на Тибете.
Замеры поперечных и продольных сейсмических волн помогли ученым создать виртуальную копию недр Тибета глубиной в 160 километров, и понять где находится линия соприкосновения тектонических плит и как она устроена.
Неожиданным образом оказалось, что в верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва, в которых потоки "тонущей" коры Индийской плиты движутся не так, как в соседних регионах недр планеты. Различается, как отмечают ученые, не только скорость, но и направление движения потоков горных пород.
Это, в свою очередь, объясняет многие странности, связанные с тем, что землетрясения в южных регионах Тибета часто происходят в "неправильных" уголках плоскогорья, где нет разломов коры и других точек сейсмической напряженности, а также странный характер извержений вулканов в момент формирования "шва" между Индийской плитой и Евразией.
Читайте также: Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки
Как именно возникли эти разрывы, ученые пока не знают, однако они предполагают, что они возникли из-за того, что кромка Евразийской плиты изначально была крайне неоднородной. Часть ее окраин была заметно более прочной, чем другие регионы, что привело к "расщеплению" относительно слабых участков мантии Индийской плиты на части в момент их столкновения друг с другом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1510
0
Также советуем посмотреть
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
Оставьте свой комментарий