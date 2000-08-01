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В Египте в гробницах обнаружили фрески

В Египте в гробницах обнаружили фрескиВ 2019 году в этом районе начнут работать реставраторы.

Египетско-австралийская археологическая миссия, проводящая раскопки в комплексе Бени-Хасан в провинции эль-Минья в Египте, расчистила входы в две скальные гробницы высокопоставленных вельмож времен Среднего Царства (примерно 2040 — 1783 года до нашей эры), в подземных помещениях которых были обнаружены глиняные сосуды для продуктов и напитков, а также цветные фрески.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Речь идет о гробницах под номерами 72 и 33, современный этап раскопок на месте которых продолжается с 2009 года, сообщил глава Совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

"Погребальная шахта гробницы 72 спускается под землю на глубину 17,5 метра, где расположен вход. Отсюда пологий проход спускается еще на глубину трех метров и ведет в погребальную комнату, где находится углубление для саркофага, а также еще в два небольших помещения, где обнаружены несколько глиняных сосудов, предназначавшихся для хранения пищи и напитков для усопшего", — цитирует Вазири газета "Аль-Ахрам".

Как сообщил директор местного управления по делам памятников древности Гамаль ас-Самсатави, при раскопках гробницы № 33 археологи также расчистили шахту до входа в погребальную комнату. Они обнаружили, что строение гробницы очень похоже на гробницу № 72. Внутри ученые нашли несколько глиняных кувшинов и прекрасно сохранившиеся настенные цветные фрески.

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Глава миссии Нагиб Канавати рассказал журналистам, что в связи с окончанием сезона обе гробницы будут законсервированы.
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 Теги: Египет, фрески

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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