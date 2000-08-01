Раздел: Невероятное
В Греции обнаружили гигантские подводные круги
Открытие было сделано при помощи спутниковых карт.
Не так давно мы писали о том, что виртуальные археологи обнаружили у побережья греческого города Салоники непонятный круглый объект, рассматривая спутниковые фото этой местности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Идеальный 75-метровый в диаметре круг, в который к тому же оказался вписан более мелкий 26-метровый диск, находится на глубине 20 метров и производит достаточно сюрреалистичное впечатление.
Разумеется, многие пользователи Всемирной паутины сразу заявили тогда, что перед нами классическая «летающая тарелка» пришельцев с полусферической башенкой. Но и без того загадочное происшествие приобрело сегодня новый виток, когда исследователи заметили на днях в заливе Термаикос еще шесть аналогичных структур (esoreiter.ru).
Согласно словам авторов удивительной находки, Эгейское море, по всей видимости, хранит великое множество подобных прибрежных аномалий. Очевидно, что природа не могла создать столько одинаковых по диаметру идеально ровных геометрических образований, то есть гипотезы скептиков о подводных вулканах и причудливых скоплениях водорослей не выдерживают никакой критики.
Читайте также: Найдена новая пещера с картинами майя
А какова, по вашему мнению, природа данных объектов?
Не так давно мы писали о том, что виртуальные археологи обнаружили у побережья греческого города Салоники непонятный круглый объект, рассматривая спутниковые фото этой местности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Идеальный 75-метровый в диаметре круг, в который к тому же оказался вписан более мелкий 26-метровый диск, находится на глубине 20 метров и производит достаточно сюрреалистичное впечатление.
Разумеется, многие пользователи Всемирной паутины сразу заявили тогда, что перед нами классическая «летающая тарелка» пришельцев с полусферической башенкой. Но и без того загадочное происшествие приобрело сегодня новый виток, когда исследователи заметили на днях в заливе Термаикос еще шесть аналогичных структур (esoreiter.ru).
Согласно словам авторов удивительной находки, Эгейское море, по всей видимости, хранит великое множество подобных прибрежных аномалий. Очевидно, что природа не могла создать столько одинаковых по диаметру идеально ровных геометрических образований, то есть гипотезы скептиков о подводных вулканах и причудливых скоплениях водорослей не выдерживают никакой критики.
Читайте также: Найдена новая пещера с картинами майя
А какова, по вашему мнению, природа данных объектов?
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