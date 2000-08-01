» » В Греции обнаружили гигантские подводные круги
Раздел: Невероятное  
0

В Греции обнаружили гигантские подводные круги

В Греции обнаружили гигантские подводные круги Открытие было сделано при помощи спутниковых карт.

Не так давно мы писали о том, что виртуальные археологи обнаружили у побережья греческого города Салоники непонятный круглый объект, рассматривая спутниковые фото этой местности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Идеальный 75-метровый в диаметре круг, в который к тому же оказался вписан более мелкий 26-метровый диск, находится на глубине 20 метров и производит достаточно сюрреалистичное впечатление.

Разумеется, многие пользователи Всемирной паутины сразу заявили тогда, что перед нами классическая «летающая тарелка» пришельцев с полусферической башенкой. Но и без того загадочное происшествие приобрело сегодня новый виток, когда исследователи заметили на днях в заливе Термаикос еще шесть аналогичных структур (esoreiter.ru).

Согласно словам авторов удивительной находки, Эгейское море, по всей видимости, хранит великое множество подобных прибрежных аномалий. Очевидно, что природа не могла создать столько одинаковых по диаметру идеально ровных геометрических образований, то есть гипотезы скептиков о подводных вулканах и причудливых скоплениях водорослей не выдерживают никакой критики.

Читайте также: Найдена новая пещера с картинами майя

А какова, по вашему мнению, природа данных объектов?

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Греция, круги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     222
     0

Похожие новости по теме

Найдена новая пещера с картинами майя Найдена новая пещера с картинами майя

Открытие было сделано в Мексике.

У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска

Находку сделали при помощи сервиса карт Google.

На Марсе нашли объект, напоминающий мобильный телефон На Марсе нашли объект, напоминающий мобильный телефон

Открытие сделано на фотографии поверхности планеты.

Под растаявшим ледником в Антарктиде нашли огромную лестницу Под растаявшим ледником в Антарктиде нашли огромную лестницу

Странный объект заметили на спутниковых снимках.

На спутниковых снимках На спутниковых снимках "Зоны 51" нашли неопознанный объект странной формы

В Сети спорят об инопланетном происхождении объекта.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх