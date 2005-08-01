Раздел: Невероятное
Во Франции мэр города подписал указ о запрещении комаров
Этот мэр обладает чувством юмора.
Как это ни покажется странным и удивительным, но мэр небольшого французского городка Бриолле Анри Маршан издал уникальный указ, согласно которому комары в его ведомстве - запрещены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дело в том, что после июньских ливней и наводнений, а потом установившейся аномальной жары во многих департаментах Франции жителей атаковали полчища комаров, от которых просто нет никакого житья. Именно такая ситуация сложилась в Бриолле, отчего горожане буквально не давали прохода мэру, требуя от него принять какие-то меры против кровососущих насекомых. И глава города, в конце концов, запретил комаров.
"Это, конечно, забавное решение, практически шутка", - признается Анри Маршан журналистам, "однако благодаря ей я четко дал понять своим согражданам, что бессилен в борьбе с комарами, с их нашествием, которое обусловлено самой Матушкой-природой. Многие жители города сразу же поняли эту шутку, ее смысл и назначение – и мне перестали звонить по этому поводу".
Хотя принимаются и конкретные меры, например, устанавливаются противомоскитные ловушки с привлекательными для комаров феромонами, и с последующим уничтожением попавшихся на приманку насекомых. Кстати, нечто подобное можно здесь приобрести в магазине и для своего дома.
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"Но установить ловушки везде и всюду просто невозможно", - говорит мэр, "тем более, это все - полумеры. Я думаю, природа сама позаботится, чтобы восстановить гармонию, то есть «убрать» лишних комаров"…
Как это ни покажется странным и удивительным, но мэр небольшого французского городка Бриолле Анри Маршан издал уникальный указ, согласно которому комары в его ведомстве - запрещены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дело в том, что после июньских ливней и наводнений, а потом установившейся аномальной жары во многих департаментах Франции жителей атаковали полчища комаров, от которых просто нет никакого житья. Именно такая ситуация сложилась в Бриолле, отчего горожане буквально не давали прохода мэру, требуя от него принять какие-то меры против кровососущих насекомых. И глава города, в конце концов, запретил комаров.
"Это, конечно, забавное решение, практически шутка", - признается Анри Маршан журналистам, "однако благодаря ей я четко дал понять своим согражданам, что бессилен в борьбе с комарами, с их нашествием, которое обусловлено самой Матушкой-природой. Многие жители города сразу же поняли эту шутку, ее смысл и назначение – и мне перестали звонить по этому поводу".
Хотя принимаются и конкретные меры, например, устанавливаются противомоскитные ловушки с привлекательными для комаров феромонами, и с последующим уничтожением попавшихся на приманку насекомых. Кстати, нечто подобное можно здесь приобрести в магазине и для своего дома.
Читайте также: Климатологи поделились неутешительным прогнозом
"Но установить ловушки везде и всюду просто невозможно", - говорит мэр, "тем более, это все - полумеры. Я думаю, природа сама позаботится, чтобы восстановить гармонию, то есть «убрать» лишних комаров"…
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