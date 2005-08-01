Во Франции мэр города подписал указ о запрещении комаров

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Ученые решили подойти к изучению «психологии комаров» с научной точки зрения.

Насекомые питаются разлагающимся органическим веществом и не переносят болезни

Учёные из Индии выяснили, что целый ряд растений и трав может отпугивать комаров и других насекомых.