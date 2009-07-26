Раздел: Невероятное
Ученые впервые зарегистрировали радиоактивные молекулы в межзвездном пространстве
ALMA нашла радиоактивный изотоп алюминия-26 в остатке звезды CK Лисички.
При помощи телескопов ALMA и NOEMA ученые впервые напрямую зарегистрировали радиоактивные молекулы в межзвездном пространстве.
Радиоактивной частью молекул оказался изотоп алюминия, сообщается на официальном сайте обсерватории ESO, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Наблюдения показали, что изотоп был рассеян в пространстве после столкновения двух звезд, остаток которого известен как объект CK Лисички. Это первое прямое наблюдение радиоактивного алюминия с отождествленным источником: ранее этот изотоп идентифицировался по гамма-излучению, источник которого не был достоверно установлен.
Группа исследователей под руководством Томаша Каминьски из Гарвардского Смитсонианского астрофизического центра в Кембридже зарегистрировала на антенных решетках ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array) источник излучения радиоактивного изотопа алюминия-26. Этот источник, изначально обозначенный как CK Лисички, был открыт в 1670 году: в это время он описывался наблюдателями как яркая красная “новая звезда”. Видимая вначале невооруженным глазом, она быстро слабела. Сейчас этот остаток слияния двух звезд различим только в мощный телескоп.
Спустя 348 лет после наблюдения исходного события, исследование остатка этого происходившего в форме взрыва слияния двух звезд привело к ясной и убедительной регистрации излучения радиоактивного изотопа алюминия-26. Это первый случай уверенной регистрации неустойчивой радиоактивной молекулы вне Солнечной системы. Дело в том, что Неустойчивые изотопы обладают избыточной ядерной энергией и в конце концов распадаются с образованием устойчивых атомов.
"Первое наблюдение этого изотопа в звездообразном объекте важно и в более широком контексте химической эволюции Галактики. Впервые прямо отождествлен активный источник радиоактивного нуклида алюминий-26", – отмечает Каминьски.
Каминьски и его группа зарегистрировали уникальные спектральные особенности молекул, состоящих из алюминия-26 и фтора (26AlF), в окружающих CK Лисички остатках взрыва. В ходе вращательного движения в пространстве, эти молекулы излучают на определенных длинах волн в миллиметровом диапазоне – этот процесс называется вращательным переходом.
Радиоактивный алюминий-26 распадается с образованием более устойчивого изотопа, в процессе чего один из протонов в его ядре превращается в нейтрон. При этом возбужденное ядро испускает фотон очень высокой энергии – гамма-фотон.
Наблюдения радиоактивного изотопа алюминия дают возможность по-новому взглянуть на событие слияния звезд, которое и породило объект CK Лисички. Они также свидетельствуют о том, что глубокие и плотные внутренние слои звезды, в которых рождаются тяжелые элементы и радиоактивные изотопы, при столкновениях звезд могут перемешиваться и выбрасываться в пространство.
"Мы наблюдаем сейчас внутренности звезды, триста лет назад разорванные на части при столкновении", – говорит Каминьски.
Читайте также: Ученые открыли новый минерал в составе бурятского метеорита
Астрономы определили, что две слившихся звезды, были сравнительно маломассивными, с массами между 0.8 и 2.5 солнечных, причем одна из звезд была красным гигантом. Расстояние до объекта составляет около 2000 световых лет.
При помощи телескопов ALMA и NOEMA ученые впервые напрямую зарегистрировали радиоактивные молекулы в межзвездном пространстве.
Радиоактивной частью молекул оказался изотоп алюминия, сообщается на официальном сайте обсерватории ESO, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Наблюдения показали, что изотоп был рассеян в пространстве после столкновения двух звезд, остаток которого известен как объект CK Лисички. Это первое прямое наблюдение радиоактивного алюминия с отождествленным источником: ранее этот изотоп идентифицировался по гамма-излучению, источник которого не был достоверно установлен.
Группа исследователей под руководством Томаша Каминьски из Гарвардского Смитсонианского астрофизического центра в Кембридже зарегистрировала на антенных решетках ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) и NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array) источник излучения радиоактивного изотопа алюминия-26. Этот источник, изначально обозначенный как CK Лисички, был открыт в 1670 году: в это время он описывался наблюдателями как яркая красная “новая звезда”. Видимая вначале невооруженным глазом, она быстро слабела. Сейчас этот остаток слияния двух звезд различим только в мощный телескоп.
Спустя 348 лет после наблюдения исходного события, исследование остатка этого происходившего в форме взрыва слияния двух звезд привело к ясной и убедительной регистрации излучения радиоактивного изотопа алюминия-26. Это первый случай уверенной регистрации неустойчивой радиоактивной молекулы вне Солнечной системы. Дело в том, что Неустойчивые изотопы обладают избыточной ядерной энергией и в конце концов распадаются с образованием устойчивых атомов.
"Первое наблюдение этого изотопа в звездообразном объекте важно и в более широком контексте химической эволюции Галактики. Впервые прямо отождествлен активный источник радиоактивного нуклида алюминий-26", – отмечает Каминьски.
Каминьски и его группа зарегистрировали уникальные спектральные особенности молекул, состоящих из алюминия-26 и фтора (26AlF), в окружающих CK Лисички остатках взрыва. В ходе вращательного движения в пространстве, эти молекулы излучают на определенных длинах волн в миллиметровом диапазоне – этот процесс называется вращательным переходом.
Радиоактивный алюминий-26 распадается с образованием более устойчивого изотопа, в процессе чего один из протонов в его ядре превращается в нейтрон. При этом возбужденное ядро испускает фотон очень высокой энергии – гамма-фотон.
Наблюдения радиоактивного изотопа алюминия дают возможность по-новому взглянуть на событие слияния звезд, которое и породило объект CK Лисички. Они также свидетельствуют о том, что глубокие и плотные внутренние слои звезды, в которых рождаются тяжелые элементы и радиоактивные изотопы, при столкновениях звезд могут перемешиваться и выбрасываться в пространство.
"Мы наблюдаем сейчас внутренности звезды, триста лет назад разорванные на части при столкновении", – говорит Каминьски.
Читайте также: Ученые открыли новый минерал в составе бурятского метеорита
Астрономы определили, что две слившихся звезды, были сравнительно маломассивными, с массами между 0.8 и 2.5 солнечных, причем одна из звезд была красным гигантом. Расстояние до объекта составляет около 2000 световых лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Также советуем посмотреть
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
Оставьте свой комментарий