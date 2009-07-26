Ученые впервые зарегистрировали радиоактивные молекулы в межзвездном пространстве

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

США решили проблему плутония-238 Для получения плутония-238 смешивают нептуний-237 с оксидом алюминия с образованием смеси с высокой плотностью гранул.

Астрономы описали рост галактик без слияний и поглощений Дисковые галактики превратились в эллиптические из-за образования звезд в их центрах.