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В Египте обнаружили древнюю гробницу

В Египте обнаружили древнюю гробницуЭто усыпальница знатного человека.

Международная группа ученых обнаружила в некрополе Бени Хасcан усыпальницу знатного египтянина, который жил в XXI-XVII веках до нашей эры. Саркофага в усыпальнице не было. Кроме того, исследователям удалось обнаружить также несколько украшенных фресками комнат в другой гробнице знатного умершего.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

В некрополе Бени Хасcан захоронены представители элиты, большая часть захоронений была сделана в период Среднего царства, которое продолжалось, приблизительно, с 2050 по 1710 годы до нашей эры.

Теперь же исследователи обнаружили в верхнем некрополе гробницу знатного египтянина Ремочетни и несколько неизвестных помещений в гробнице Бакета II. Усыпальница Ремочетни находится на глубине 17,5 метров и состоит из пяти помещений, в одном из которых располагался саркофаг. По мнению археологов, его, вероятно забрал из гробницы британский египтолог Перси Ньюберри, который исследовал Бени Хассан в конце XIX века.

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По обеим сторонам погребальной камеры ученые нашли две небольшие комнаты, в которых сохранились керамические сосуды для еды. Кроме того, исследователи нашли несколько помещений в гробнице Бакета II. Стены некоторых из них были украшены хорошо сохранившимися фресками.
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 Теги: Египет, гробница, археологи

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Сегодня, 20:55 » Автор: Едгар Букмирза
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