Раздел: Невероятное
Ученые впервые нашли простейшую органику в протопланетном диске
Оранжевый карлик TW Гидра расположен в 194 световых годах от Земли.
С помощью размещенной в пустыне Атакама в Чили обсерватории ALMA астрономы обнаружили муравьиную кислоту в системе звезды TW Гидра.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Международная группа ученых уже в течение долгого времени наблюдает за системой звезды TW Гидра. Исследование ведется с помощью радиотелескопов обсерватории ALMA , расположенной в чилийской пустыне Атакама. Интерес ученых к нему вызван тем, что небесное тело окружает газовый диск с отчетливыми кольцами и промежутками, что говорит о возможности процесса планетоформирования. До настоящего момента в подобных объектах астрономы обнаруживали только маленькие молекулы, но теперь в протопланетном диске ученым удалось впервые найти простейшую органику. Муравьиную кислоту специалисты открыли на частоте в 129 ГГц. Установить точное местоположение источника простейшей органики не получилось из-за низкого разрешения наблюдений.
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Следует отметить, что данное открытие может говорить о наличии жизни в нашей Галактике, а также послужить основой для дальнейших исследований процессов образования планет.
С помощью размещенной в пустыне Атакама в Чили обсерватории ALMA астрономы обнаружили муравьиную кислоту в системе звезды TW Гидра.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Международная группа ученых уже в течение долгого времени наблюдает за системой звезды TW Гидра. Исследование ведется с помощью радиотелескопов обсерватории ALMA , расположенной в чилийской пустыне Атакама. Интерес ученых к нему вызван тем, что небесное тело окружает газовый диск с отчетливыми кольцами и промежутками, что говорит о возможности процесса планетоформирования. До настоящего момента в подобных объектах астрономы обнаруживали только маленькие молекулы, но теперь в протопланетном диске ученым удалось впервые найти простейшую органику. Муравьиную кислоту специалисты открыли на частоте в 129 ГГц. Установить точное местоположение источника простейшей органики не получилось из-за низкого разрешения наблюдений.
Читайте также: Ученые нашли в космосе запасы спирта
Следует отметить, что данное открытие может говорить о наличии жизни в нашей Галактике, а также послужить основой для дальнейших исследований процессов образования планет.
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