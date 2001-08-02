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Раздел: Невероятное  
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Во львовском метро словили неизвестное животное жуткого вида

Во львовском метро словили неизвестное животное жуткого вида Больше всего животное походит на летучую мышь.

В резервном метрополитене украинского города Львов поймали жуткое создание, идентифицировать которое ученые не могут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Фотографию жуткого животного выложил в социальной сети мужчина по имени Василий Барабаненко. Он попросил людей помочь ему с выяснением вида существа. Внешне монстр похож на летучую мышь, однако таковой не является.

Разгадать тайну животного пока что не получилось даже у ученых. Возможно, люди выловили мутанта – помесь нескольких видов животных.

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К сожалению, комментарии экспертов отсутствуют.

Во львовском метро словили неизвестное животное жуткого вида

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 Теги: Львов, метро, животное

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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