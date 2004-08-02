Раздел: Невероятное
Темная сторона Луны удивила ученых странными вспышками
Уфологи уверены, что вспышки спровоцировали инопланетяне.
Испанские астрономы из обсерватории MIDAS заметили на оборотной стороне Луны странные вспышки, которые поспешили объяснить с научной точки зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно комментариям ученых, на наш природный спутник упал метеорит или другое космическое тело. Луна, в свою очередь, спроецировала часть света в космос, так как она обладает свойством отражать свет. При этом ученых смутил факт, что отражателем мог быть космический объект малых размеров, который врезался в Луну.
В ближайший месяц Луну будет атаковать метеоритный поток Alpha Capricornids, отметили специалисты. Примечательно, что некоторые тела могут достичь также орбиты Земли.
Уфологи, в свою очередь, отстаивают свою версию об инопланетянах, мол это они стали причиной вспышек. В качестве доказательств уфологи приводят подобные истории, только уже касающихся других планет.
Читайте также: НЛО, пролетевший на фоне Луны, удалось снять на видео
Какая версия наиболее вероятная – решать только вам.
Испанские астрономы из обсерватории MIDAS заметили на оборотной стороне Луны странные вспышки, которые поспешили объяснить с научной точки зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно комментариям ученых, на наш природный спутник упал метеорит или другое космическое тело. Луна, в свою очередь, спроецировала часть света в космос, так как она обладает свойством отражать свет. При этом ученых смутил факт, что отражателем мог быть космический объект малых размеров, который врезался в Луну.
В ближайший месяц Луну будет атаковать метеоритный поток Alpha Capricornids, отметили специалисты. Примечательно, что некоторые тела могут достичь также орбиты Земли.
Уфологи, в свою очередь, отстаивают свою версию об инопланетянах, мол это они стали причиной вспышек. В качестве доказательств уфологи приводят подобные истории, только уже касающихся других планет.
Читайте также: НЛО, пролетевший на фоне Луны, удалось снять на видео
Какая версия наиболее вероятная – решать только вам.
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