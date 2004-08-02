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Раздел: Невероятное  
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Темная сторона Луны удивила ученых странными вспышками

Темная сторона Луны удивила ученых странными вспышками Уфологи уверены, что вспышки спровоцировали инопланетяне.

Испанские астрономы из обсерватории MIDAS заметили на оборотной стороне Луны странные вспышки, которые поспешили объяснить с научной точки зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно комментариям ученых, на наш природный спутник упал метеорит или другое космическое тело. Луна, в свою очередь, спроецировала часть света в космос, так как она обладает свойством отражать свет. При этом ученых смутил факт, что отражателем мог быть космический объект малых размеров, который врезался в Луну.

В ближайший месяц Луну будет атаковать метеоритный поток Alpha Capricornids, отметили специалисты. Примечательно, что некоторые тела могут достичь также орбиты Земли.

Уфологи, в свою очередь, отстаивают свою версию об инопланетянах, мол это они стали причиной вспышек. В качестве доказательств уфологи приводят подобные истории, только уже касающихся других планет.

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Какая версия наиболее вероятная – решать только вам.

Темная сторона Луны удивила ученых странными вспышками
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 Теги: Луна, вспышки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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