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NASA показало «старшую сестру» Млечного Пути

NASA показало «старшую сестру» Млечного ПутиNGC 6744 как минимум вдвое крупнее Млечного Пути.

NASA опубликовало фотографию галактики NGC 6744, которая считается "старшей сестрой" Млечного Пути.

Об этом пишет Хроника.инфо.

На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", можно увидеть, что скопление имеет много общего с нашей галактикой. Однако, как отмечают специалисты, NGC 6744 как минимум вдвое крупнее Млечного Пути.

NGC 6744 имеет ядро, заполненное желтыми звездами, а от центра к периферии расходятся части пылевых спиральных рукавов.

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В их розовых-областях активно формируются звезды и звездные скопления, что, по мнению ученых, свидетельствует о молодости галактики и ее активном развитии.
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 Теги: NASA, Млечный Путь

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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