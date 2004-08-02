» » В Китае нашли способ спасти Землю от падения астероида
Раздел: Невероятное  
0

В Китае нашли способ спасти Землю от падения астероида

В Китае нашли способ спасти Землю от падения астероидаВ Китае считают, что его смогут вовремя захватить.

Китайские исследователи придумали новый оригинальный способ, который поможет спасти всё человечество от вымирания из-за падения астероида. Ученые хотят обнаружить опасный астероид и захватить его, прежде чем он нанесет вред Земле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Автор идеи профессор Ли Минтао заявил, что человечество может быть спасено от астероидов, если будет возможность предотвращать их падение. Ученые предложили разработать уникальную ловушку, которая будет захватывать потенциально опасные небесные объекты. Таким образом, астронавты при помощи телескопов будут отслеживать астероиды, которые угрожают Земле, а новая технология будет их ловить и обезвреживать.

Читайте также: Ученые определили дату падения гигантского астероида на Землю

Более того, Ли Минтао планирует, чтобы опасные астероиды доставляли на Землю на специальную территорию, где ученые смогли бы проводить дополнительные исследования. Также разрабатывается устройство, которое позже будет уничтожать астероиды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: астероид, Китай, Земля

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:09 » Автор: Едгар Букмирза
     278
     0

Похожие новости по теме

Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида Ученые знают, как птицы пережили падение на Землю астероида

Ученые смогли понять, как удалось выжить птицам.

Ученые рассказали, какие астероиды грозят Земле в ближайшее время Ученые рассказали, какие астероиды грозят Земле в ближайшее время

Ученые исследовали, какие астероиды могут упасть на Землю в обозримом будущем.

Ученые определили дату падения гигантского астероида на Землю Ученые определили дату падения гигантского астероида на Землю

По разрушительности его падение занимает одно из первых мест.

Ученые придумали, как защитить Землю от астероидов Ученые придумали, как защитить Землю от астероидов

Теперь ученые знают, как уничтожать астероиды.

К Земле движутся астероиды-убийцы, – ученые К Земле движутся астероиды-убийцы, – ученые

Астрономы сообщили, что наша планета находится в большой опасности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх