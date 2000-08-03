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Ученые работают над созданием сверхчеловека

Ученые работают над созданием сверхчеловекаАмериканские ученые исполнят мечту Ницше и Гитлера

Ученые Гарвардского университета работают над созданием сверхчеловека, который будет невосприимчив к радиации, старению и болезням, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

На данном этапе опыты проводились не над всем организмом, а только над кишечной палочкой. После внесения в структуру гена 321-го изменения, она стала невосприимчива к вирусам. Изменение более сложных организмов займет больше времени, – отмечают исследователи.

В перспективе ученые намерены удалить «лишние» кодоны (единицы ДНК) из 20 тысяч человеческих генов.

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«Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений», — отмечает профессор Гарвардского университета Джордж Черч. На «качественное» модифицирование ДНК человека уйдет около 10 лет, – уверяют ученые.


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 Теги: ученые, Сверхлюди

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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