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Ученые выяснили тайну происхождения строителей Стоунхенджа

Ученые выяснили тайну происхождения строителей СтоунхенджаУченые исследовали останки 25 людей, которые были захоронены недалеко от Стоунхенджа

Британские ученые определили, что строители доисторического памятника Стоунхендж, расположенный на юге Англии, происходили с запада острова Великобритания, в частности, Уэльса. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“В прошлом исследователи Стоунхенджа интересовались преимущественно самими камнями. Теперь мы начали делать большие успехи в понимании сообщества людей, которое построило Стоунхендж”, — приводит издание слова одного из руководителей проекта Джона Паунсетта из Школы археологии Оксфордского университета.

Ученые исследовали останки 25 людей, которые были захоронены недалеко от Стоунхенджа в эпоху каменного века вскоре после того, как началось строительство памятника. При этом был использован метод изотопного анализа, позволяющий установить географический регион, где человек обитал в начальный этап своей жизни.

Исследования показали, что 10 из 25 древних людей были родом из западной части Великобритании. При этом пять из них происходили из юго-западных районов Уэльса. Именно из этой местности были принесены камни, послужившие материалом для самой древней части Стоунхенджа.

До недавнего времени считалось, что место происхождения людей, похороненных близ Стоунхенджа, нельзя установить, поскольку их останки были повергнуты кремации. Однако британские и бельгийские ученые из Оксфордского и Брюссельского университетов выяснили, что это не так. Они пришли к выводу, что кремация не только не уничтожает изотопы, необходимые для проведения анализов, но и защищает их от загрязнения посторонними веществами, так как структура костей кристаллизуется под воздействием огня.

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Стоунхендж расположен на юге Англии, в 130 км к юго-западу от Лондона. Комплекс был возведен и затем перестраивался в несколько этапов с 3100 до 1600 года до н.э. Он представляет два круга из вкопанных в землю гигантских обтесанных камней, самые высокие из которых достигают в высоту 7,5 метров. По мнению ученых, это сооружение было храмом, вокруг которого древние жители Британии проводили религиозные церемонии.
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 Теги: Стоунхендж, строители

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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