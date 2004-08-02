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Украинские археологи обнаружили древние скифские украшения
В Винницкой области нашли скифские украшения V века до н.э.
В городе Гайсин Винницкой области археологи исследовали памятник археологии местного значения - кургана Кладовая могила, в котором нашли древние украшения и элементы одежды, сообщает пресс-служба НИЦ Спасательная археологическая служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что объект не раз раскапывали и грабили "черные археологи". Однако, Спасательная археологическая служба Института археологии НАН Украины, обнаружила неизвестные до этого части древнего могильника.
Были найдены древние украшения и элементы одежды - бронзовая подвеска, ворворка и два фрагмента каменных сверления топоров позднебронзового времени.
Во время работ, которые проводились под руководством научного сотрудника Института археологии НАН Украины Богдана Сала, были установлены границы и размеры курганной насыпи, а также проведена подробная аэро- и топографическая съемка достопримечательности и ее прилегающей территории.
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На основе выявленных находок и особенностей конструкции кургана археологи установили, что сооружении кургана приходится на позднескифский период, последнюю треть V - начало IV в. до н. э.
В городе Гайсин Винницкой области археологи исследовали памятник археологии местного значения - кургана Кладовая могила, в котором нашли древние украшения и элементы одежды, сообщает пресс-служба НИЦ Спасательная археологическая служба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что объект не раз раскапывали и грабили "черные археологи". Однако, Спасательная археологическая служба Института археологии НАН Украины, обнаружила неизвестные до этого части древнего могильника.
Были найдены древние украшения и элементы одежды - бронзовая подвеска, ворворка и два фрагмента каменных сверления топоров позднебронзового времени.
Во время работ, которые проводились под руководством научного сотрудника Института археологии НАН Украины Богдана Сала, были установлены границы и размеры курганной насыпи, а также проведена подробная аэро- и топографическая съемка достопримечательности и ее прилегающей территории.
Читайте также: Найдены древнейшие украшения Юго-Восточной Азии
На основе выявленных находок и особенностей конструкции кургана археологи установили, что сооружении кургана приходится на позднескифский период, последнюю треть V - начало IV в. до н. э.
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