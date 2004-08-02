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Ученые выяснили, с чем связано исчезновение цивилизации майя

Ученые выяснили, с чем связано исчезновение цивилизации майяИсследователи установили интенсивность засухи, которая накрыла Центральную Америку около 900 года.

Группа ученых из США и Великобритании нашла новые подтверждения гипотезы, согласно которой цивилизация майя исчезла из-за засухи, которая накрыла Юкатан между 800 и 1000 годом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Согласно гипотезе катастрофа привела к стремительному сокращению численности населения, из-за чего опустели целые города, которые вскоре снова отвоевали леса.

В ходе исследования ученые изучили отложения гипса и содержание изотопов кислорода в осадочных породах на дне лагуны Чичанканаб на Юкатане. Эти маркеры служат для определения количества осадков: более тяжелые изотопы испаряются слегка медленнее, и рост их количества свидетельствует о засухе; сходно и гипс образуется при пересыхании насыщенных солями серы озер.

Лагуна находилась в самом центре цивилизации майя в эпоху их расцвета. Исследования ученых свидетельствуют, что засуха царила в ней около 800 года и около 950 года. Уровень осадков сокращался вдвое, а в пиковые периоды – до 70%. Великая цивилизация майя, опиравшаяся на развитое сельскохозяйственное производство и сложную систему ирригации, оказалась в глубоком упадке.

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Рост населения майя был обеспечен выращиванием кукурузы, бобов и тыквы, в благоприятный климатический период, а затем – и при поддержке развитых техник ирригации и сельского хозяйства. Однако напора долгой засухи система не выдержала, и население упало на 90%. Выжившие не могли больше поддерживать развитую инфраструктуру и растворились в джунглях, и природа захватила города и дороги
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 Теги: цивилизация, майя

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Сегодня, 21:02 » Автор: Татьяна Ларина
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