Раздел: Невероятное
Ученые выяснили, с чем связано исчезновение цивилизации майя
Исследователи установили интенсивность засухи, которая накрыла Центральную Америку около 900 года.
Группа ученых из США и Великобритании нашла новые подтверждения гипотезы, согласно которой цивилизация майя исчезла из-за засухи, которая накрыла Юкатан между 800 и 1000 годом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно гипотезе катастрофа привела к стремительному сокращению численности населения, из-за чего опустели целые города, которые вскоре снова отвоевали леса.
В ходе исследования ученые изучили отложения гипса и содержание изотопов кислорода в осадочных породах на дне лагуны Чичанканаб на Юкатане. Эти маркеры служат для определения количества осадков: более тяжелые изотопы испаряются слегка медленнее, и рост их количества свидетельствует о засухе; сходно и гипс образуется при пересыхании насыщенных солями серы озер.
Лагуна находилась в самом центре цивилизации майя в эпоху их расцвета. Исследования ученых свидетельствуют, что засуха царила в ней около 800 года и около 950 года. Уровень осадков сокращался вдвое, а в пиковые периоды – до 70%. Великая цивилизация майя, опиравшаяся на развитое сельскохозяйственное производство и сложную систему ирригации, оказалась в глубоком упадке.
Читайте также: В Гватемале обнаружили более 60 тысяч строений цивилизации майя
Рост населения майя был обеспечен выращиванием кукурузы, бобов и тыквы, в благоприятный климатический период, а затем – и при поддержке развитых техник ирригации и сельского хозяйства. Однако напора долгой засухи система не выдержала, и население упало на 90%. Выжившие не могли больше поддерживать развитую инфраструктуру и растворились в джунглях, и природа захватила города и дороги
Группа ученых из США и Великобритании нашла новые подтверждения гипотезы, согласно которой цивилизация майя исчезла из-за засухи, которая накрыла Юкатан между 800 и 1000 годом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Согласно гипотезе катастрофа привела к стремительному сокращению численности населения, из-за чего опустели целые города, которые вскоре снова отвоевали леса.
В ходе исследования ученые изучили отложения гипса и содержание изотопов кислорода в осадочных породах на дне лагуны Чичанканаб на Юкатане. Эти маркеры служат для определения количества осадков: более тяжелые изотопы испаряются слегка медленнее, и рост их количества свидетельствует о засухе; сходно и гипс образуется при пересыхании насыщенных солями серы озер.
Лагуна находилась в самом центре цивилизации майя в эпоху их расцвета. Исследования ученых свидетельствуют, что засуха царила в ней около 800 года и около 950 года. Уровень осадков сокращался вдвое, а в пиковые периоды – до 70%. Великая цивилизация майя, опиравшаяся на развитое сельскохозяйственное производство и сложную систему ирригации, оказалась в глубоком упадке.
Читайте также: В Гватемале обнаружили более 60 тысяч строений цивилизации майя
Рост населения майя был обеспечен выращиванием кукурузы, бобов и тыквы, в благоприятный климатический период, а затем – и при поддержке развитых техник ирригации и сельского хозяйства. Однако напора долгой засухи система не выдержала, и население упало на 90%. Выжившие не могли больше поддерживать развитую инфраструктуру и растворились в джунглях, и природа захватила города и дороги
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