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Ученые узнали о новых способностях бактерий

Ученые узнали о новых способностях бактерийИсследователи советуют использовать комбинированные детергенты для дезинфекции.

Австралийские ученые заявили о том, что бактерии, которые ранее гибли в присутствии детергентов на спиртовой основе, начали приобретать устойчивость к спиртам, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA

В частности, резистентность приобрела бактерия Enterococcus faecium, что может объяснить увеличение количества данных микроорганизмов в больничных помещениях. Статья с выводами ученых была опубликована в журнале Science.

Дезинфицирующие средства на спиртовой основе используются повсеместно, в том числе, при уборке в медицинских учреждениях. Подобные меры должны сдержать распространение резистентных к антибиотикам бактерий, например Enterococcus faecium. Несмотря на то, что бактерия присутствует в нормальной микрофлоре пищеварительного тракта человека, бактерия может быть также возбудителем некоторых инфекций.

В последние годы возросло количество внутрибольничных инфекций, вызванных Е. faecium. В ходе исследования ученые изучили несколько штаммов бактерии, полученных в период с 1997 по 2015 год. В результате было установлено, что более "молодые" штаммы бактерии на 70% более устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств на спиртовой основе.

Дальнейшие исследования помогли найти мутации в генах, которые участвуют в усвоении углевода и обмене веществ. Приобретение бактериями устойчивости к спирту свидетельствует о том, что для того, чтобы обеспечить стерильность, необходимо пользоваться комбинированными детергентами, которые убивают бактерий не только за счет содержания спиртов.

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Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.
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 Теги: бактерии, спирт

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Вчера, 23:48 » Автор: Татьяна Ларина
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