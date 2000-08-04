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Уфолог нашел тайный инопланетный знак на долларовых банкнотах

Уфолог нашел тайный инопланетный знак на долларовых банкнотах Необычное открытие сделал Скотт Уоринг.

По сей день ходит много мистических историй относительно первой купюры США номиналом в один доллар. Согласно некоторым данным, денежную единицу разрабатывал мистик и по совместительству художник Николай Рерих, якобы именно он нанёс все загадочные символы и знаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На долларе можно найти пирамиду иллюминатов с тринадцатью уровнями и всевидящим глазом, а также пирамиду, которая является символом масонов. А вот недавно уфологи обратили внимание на центральную часть купюры, на которой имеется надпись «Мы верим в Бога». Всё бы хорошо, но на долларе нет никакой христианской символики, хотя американцы считают себя христианами.

Уфолог Скотт Уоринг, пытаясь объяснить недоразумение, предложил перевести взгляд немного вправо. Там имеется белоголовый орлан, символ Соединенных Штатов, и шестиконечная звезда Давида, знак «избранных». Если к купюре добавить тень, но композиция преобразуется в голову инопланетянина.

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Открытие может свидетельствовать о существовании на нашей планете повелителя, обладающего мощнейшими телепатическими способностями. Возможно, именно инопланетному существу и поклоняется народ.
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 Теги: доллар, инопланетяне

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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