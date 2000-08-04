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В Финляндии строят защищенный подземный город

В Финляндии строят защищенный подземный город Огромный бункер будет оборудован всем необходимым для жизни.

На фоне многочисленных политических конфликтов начало Третей мировой войны не кажется чем-то фантастическим. В сети регулярно появляется информация о бункерах, которые строит для себя элита. А в последнее время все бурно начали обсуждать целые подземные города, строящиеся для тысячи граждан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Наибольше укрытий находится в Новой Зеландии: туда регулярно доставляют горнопроходческое оборудование. Журналисты ABC News выяснили, что строительство бункеров ведется полным ходом также и в Европе, в частности в Финляндии.

Сейчас под Финляндией выкопано более девяти миллионов кубических метров гранита, это с 1960-го года. Достоверно неизвестно, для кого строится убежище и от кого.

На данный момент укрытие может вместить 750 тыс. человек, со временем вместительность увеличится, ведь только в Хельсинках проживает 600 тыс. человек.

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Бомбоубежище оборудовано даже площадкой для игры в хоккей, однако какой адекватный человек станет развлекаться при ядерной атаке?

В Финляндии строят защищенный подземный город
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 Теги: Финляндия, бункер

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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