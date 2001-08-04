Во время затмения на Луне зафиксировали странные вспышки

Происхождение мигающего красного огня пока остается неизвестным.



Немецкий астроном-любитель, пожелавший остаться анонимным, рассматривал вечером 27 июля полную красную Луну и неожиданно обнаружил нечто совершенно странное на поверхности естественного спутника Земли, сообщает



По словам пораженного автора находки, примерно в половине девятого на Селене загорелся таинственный источник света, диаметр которого должен был составлять многие сотни километров.



Далее красноватый излучатель начал мигать, словно некий невероятный проблесковый маячок. К счастью, очевидец не преминул запечатлеть увиденное на мощную камеру. Включив представленное ниже видео, вы сможете лицезреть удивительную аномалию своими глазами.



Немец признает, что понятия не имеет, чем было вызвано загадочное свечение, однако уверяет, будто перед нами нечто выходящее за рамки обыденного. Вот что сообщает астроном:



"Я никогда не встречал прежде ничего подобного, хотя почти ежедневно рассматриваю Луну вот уже на протяжении 13 лет. Я показал это видео некоторым специалистам в Интернете, и они завалили меня различными теориями, от достаточно правдоподобных до просто фантастических. Например, кто-то написал мне, что всему виной наверняка артефакт съемки, вызванный преломлением отраженного от Луны солнечного света".



Что ж, в этом есть определенная логика. А другие эксперты, среди которых оказалось множество уфологов, стали говорить об инопланетянах на Луне, и в это мне поверить куда сложнее. Впрочем, сам я, увы, не могу найти произошедшему какого-либо рационального объяснения.



А как по-вашему, чем в этот раз нас «порадовала» Луна? Неужели уфологи правы в том, что Селена – это огромный инопланетный корабль, искусственная база? В этом случае она действительно может мигать и перемигиваться, причем это давно уже не должно быть тайной для мировых космических агентств, скажем, НАСА.



Читайте также: Уфолог нашел тайный инопланетный знак на долларовых банкнотах



Не потому ли на Луну вот уже полвека никто (ни США, ни Россия) даже и не пытается слетать?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Немецкий астроном-любитель, пожелавший остаться анонимным, рассматривал вечером 27 июля полную красную Луну и неожиданно обнаружил нечто совершенно странное на поверхности естественного спутника Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter По словам пораженного автора находки, примерно в половине девятого на Селене загорелся таинственный источник света, диаметр которого должен был составлять многие сотни километров.Далее красноватый излучатель начал мигать, словно некий невероятный проблесковый маячок. К счастью, очевидец не преминул запечатлеть увиденное на мощную камеру. Включив представленное ниже видео, вы сможете лицезреть удивительную аномалию своими глазами.Немец признает, что понятия не имеет, чем было вызвано загадочное свечение, однако уверяет, будто перед нами нечто выходящее за рамки обыденного. Вот что сообщает астроном:"Я никогда не встречал прежде ничего подобного, хотя почти ежедневно рассматриваю Луну вот уже на протяжении 13 лет. Я показал это видео некоторым специалистам в Интернете, и они завалили меня различными теориями, от достаточно правдоподобных до просто фантастических. Например, кто-то написал мне, что всему виной наверняка артефакт съемки, вызванный преломлением отраженного от Луны солнечного света".Что ж, в этом есть определенная логика. А другие эксперты, среди которых оказалось множество уфологов, стали говорить об инопланетянах на Луне, и в это мне поверить куда сложнее. Впрочем, сам я, увы, не могу найти произошедшему какого-либо рационального объяснения.А как по-вашему, чем в этот раз нас «порадовала» Луна? Неужели уфологи правы в том, что Селена – это огромный инопланетный корабль, искусственная база? В этом случае она действительно может мигать и перемигиваться, причем это давно уже не должно быть тайной для мировых космических агентств, скажем, НАСА.Не потому ли на Луну вот уже полвека никто (ни США, ни Россия) даже и не пытается слетать?



