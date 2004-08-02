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Раздел: Невероятное  
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На улицах американского города появилось неопознанное вещество

На улицах американского города появилось неопознанное вещество Странная пена выходит из-под земли.

Жители американского города Мелвиндейлер, который находится в штате Мисиган, пытаются выяснить происхождение странной пены, которая во всю плещет из-под земли, выливаясь на шоссе Шевер между бульваром Оквуд и І-75, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Полицейские со специалистами взяли пену для анализа, пока что конкретного ответа, касательно происхождения вещества, нет.

Стоит отметить, что близ происшествия находится нефтеперерабатывающий завод. Как отмечает его руководство, предприятие не имеет никакого отношения к выбросам.

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Как считают некоторые специалисты и пользователи сети, завод явно что-то недоговаривает, поскольку точно такая же проблема случалась несколько недель назад, притом на этом же месте. Пена 100% является побочным продуктом производства, уверены люди.

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 Теги: Мичиган, пена

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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