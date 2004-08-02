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Раздел: Невероятное  
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Космический корабль Dragon удачно приземлился в Тихом океане

Космический корабль Dragon удачно приземлился в Тихом океанеSpaceX сообщила об успешном возвращении на Землю корабля Dragon после миссии на Международной космической станции.

Космический грузовой корабль Dragon совершил посадку в Тихом океане. Об этом SpaceX сообщила в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Приводнение подтверждено", − написали в компании. Отмечается, что специалисты направляются в район посадки капсулы для начала работ по ее доставке на Землю.

Напомним, грузовой корабль отправился на МКС в конце мая и оставался на орбите один месяц.

Утром в пятницу, 3 августа, он был отстыкован от станции и через пять часов приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

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Корабль, капсула которого уже дважды бывала на МКС, доставил на Землю отработанные материалы и результаты научных экспериментов.
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 Теги: SpaceX, Dragon, МКС

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Сегодня, 11:03 » Автор: Богдан Процив
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