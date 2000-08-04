Раздел: Невероятное
Археологи в Грузии нашли клад с монетами периода XII-XIII веков
На монете времен царицы Тамары вычеканена надпись – "Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии".
Клад с золотыми и бронзовыми монетами периода XII-XIII веков обнаружили грузинские археологи в ходе раскопок, проводимых на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо-Картли), на развалинах древнего города-крепости Самшвилде.
Как сообщает Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии, монеты, которые находились в деревянном ящике, были обнаружены археологами под уровнем пола одного из помещений в цитадели Самшвилде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Всего было обнаружено более 270 монет, из которых на данный момент очищено 5, и три из них оказались царскими. В частности, это монеты, отчеканенные в периоды правления грузинских царей Георгия III (1156-1184) и Георгия IV Лаши (1191-1223), а также царицы Тамар (1166 год-1213 год).
На монете времен царицы Тамары вычеканена надпись – "Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии".
Специалисты не исключают, что среди монет могут оказаться и ранее неизвестные экземпляры.
Как рассказал журналистам руководитель экспедиции, профессор Давид Берикашвили, вместе с монетами находились медные слитки и медные пластины, предназначенные для эмиссии денег, что по мнению экспертов может указывать то, что в Самшвилде мог находиться монетный двор.
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Археологическая экспедиция была организована в рамках сотрудничества между Национальным агентством защиты культурного наследия Грузии и Госуниверситетом Грузии. Научные исследования на территории развалин города-крепости Самшвилде проводятся с 2013 года.
Клад с золотыми и бронзовыми монетами периода XII-XIII веков обнаружили грузинские археологи в ходе раскопок, проводимых на территории Тетрицкаройского муниципалитета (регион Квемо-Картли), на развалинах древнего города-крепости Самшвилде.
Как сообщает Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии, монеты, которые находились в деревянном ящике, были обнаружены археологами под уровнем пола одного из помещений в цитадели Самшвилде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Всего было обнаружено более 270 монет, из которых на данный момент очищено 5, и три из них оказались царскими. В частности, это монеты, отчеканенные в периоды правления грузинских царей Георгия III (1156-1184) и Георгия IV Лаши (1191-1223), а также царицы Тамар (1166 год-1213 год).
На монете времен царицы Тамары вычеканена надпись – "Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии".
Специалисты не исключают, что среди монет могут оказаться и ранее неизвестные экземпляры.
Как рассказал журналистам руководитель экспедиции, профессор Давид Берикашвили, вместе с монетами находились медные слитки и медные пластины, предназначенные для эмиссии денег, что по мнению экспертов может указывать то, что в Самшвилде мог находиться монетный двор.
Читайте также: Космический корабль Dragon удачно приземлился в Тихом океане
Археологическая экспедиция была организована в рамках сотрудничества между Национальным агентством защиты культурного наследия Грузии и Госуниверситетом Грузии. Научные исследования на территории развалин города-крепости Самшвилде проводятся с 2013 года.
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