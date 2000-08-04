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Раздел: Невероятное  
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Ученые перехватили внеземной сигнал

Ученые перехватили внеземной сигналТелескоп уловил предположительно звук взрыва.

Астрофизики предполагают, что космический взрыв дошел до Земли из-за границ нашей Солнечной системы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Daily Star.

Канадский телескоп уловил предположительно звук взрыва, который пришел из-за границ нашей Солнечной системы.

Его продолжительность была всего несколько миллисекунд, однако, этого было достаточно, чтобы зафиксировать его. Астрономы полагают, что этот сигнал был послан чрезвычайно мощным источником, раз он смог дойти до Земли.

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«Мы не знаем их (сигналов — прим.ред.) происхождения, они могут быть вызваны рядом явлений, такими, например, как гибель звезд, появлением сверхновых. Такие сигналы могут посылать и экзотические типы косимческих объектов, такие как пульсары, нейтронные звезды. Так же их источниками могут быть черные дыры», — приводит издание слова профессора астрофизики Ноттингемского университета Кристофера Конселиса.

Он так же заявил, что большинство сигналов берут свое начало в галактике Млечный Путь.
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 Теги: Телескоп, сигнал

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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