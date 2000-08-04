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Мужчина привез из будущего имя следующего президента США

Мужчина привез из будущего имя следующего президента США Он утверждает, что путешествовал во времени.

Очередной путешественник во времени по имени Ной поведал миру, кто станет следующим президентом США. Новость появилась на днях в британской газете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ной, к слову, не раз уже оставлял видеосообщения. Так, к примеру, он уже рассказывал некоторые интересные факты о будущем планеты.

В этот раз он решил остановиться на 2020 и 2030 годах – кто в эти периоды истории придет к власти в Соединенных Штатах. Как оказалось, Трамп останется у власти. К 2028 году власти откроют людям правду об инопланетянах.

А вот в 2030 году политические лидеры Америки изменятся. Страну возглавит Йоланда Рене Кинг – молодая женщина, которой будет всего лишь 21 год.

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Йоланда является внучкой Мартина Лютера Кинга-младшего, который активно борется за права граждан. Сперва девушка в 2028 году займет должность вице-президента, а уже через два года станет президентом без проведения выборов.

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 Теги: США, президент

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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