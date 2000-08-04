Раздел: Невероятное
Облако в форме летающей тарелки сняли на видео
Необычный объект пролетел над многоэтажкой.
В соцсетях, а потом и на разных сайтах на днях появилось видео (смотрите ниже), которое снято в Москве, где-то в районе проспекта Андропова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
В момент съемки ровно очерченное круглое облако, подозрительно похожее на классический диск НЛО, проплывает над многоэтажкой.
В соцсетях пользователи при обсуждении видео указывали, что ранее тоже видели облака, похожие на НЛО, но как правило они были куда менее четкой формы.
"Это ведь доказательство того, что инопланетяне существуют?"- спрашивает один пользователь.
"Это как Конец света", - добавляет другой.
Большинство пользователей предполагают, что это просто большое кучевое облако, хотя и странной формы. Большие кучевые облака летят низко из них часто идет дождь.
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Самое любопытное, что облако продолжает сохранять свою форму в движении, ни капли не размываясь, как обычно бывает с облаками.
В соцсетях, а потом и на разных сайтах на днях появилось видео (смотрите ниже), которое снято в Москве, где-то в районе проспекта Андропова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
В момент съемки ровно очерченное круглое облако, подозрительно похожее на классический диск НЛО, проплывает над многоэтажкой.
В соцсетях пользователи при обсуждении видео указывали, что ранее тоже видели облака, похожие на НЛО, но как правило они были куда менее четкой формы.
"Это ведь доказательство того, что инопланетяне существуют?"- спрашивает один пользователь.
"Это как Конец света", - добавляет другой.
Большинство пользователей предполагают, что это просто большое кучевое облако, хотя и странной формы. Большие кучевые облака летят низко из них часто идет дождь.
Читайте также: Мужчина привез из будущего имя следующего президента США
Самое любопытное, что облако продолжает сохранять свою форму в движении, ни капли не размываясь, как обычно бывает с облаками.
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