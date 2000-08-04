» » Облако в форме летающей тарелки сняли на видео
Раздел: Невероятное  
0

Облако в форме летающей тарелки сняли на видео

Облако в форме летающей тарелки сняли на видео Необычный объект пролетел над многоэтажкой.

В соцсетях, а потом и на разных сайтах на днях появилось видео (смотрите ниже), которое снято в Москве, где-то в районе проспекта Андропова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

В момент съемки ровно очерченное круглое облако, подозрительно похожее на классический диск НЛО, проплывает над многоэтажкой.

В соцсетях пользователи при обсуждении видео указывали, что ранее тоже видели облака, похожие на НЛО, но как правило они были куда менее четкой формы.

"Это ведь доказательство того, что инопланетяне существуют?"- спрашивает один пользователь.

"Это как Конец света", - добавляет другой.

Большинство пользователей предполагают, что это просто большое кучевое облако, хотя и странной формы. Большие кучевые облака летят низко из них часто идет дождь.

Читайте также: Мужчина привез из будущего имя следующего президента США

Самое любопытное, что облако продолжает сохранять свою форму в движении, ни капли не размываясь, как обычно бывает с облаками.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НЛО, облако

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     233
     0

Похожие новости по теме

Самое необычное облако в мире попало на видео Самое необычное облако в мире попало на видео

Облако неизвестного происхождения двигалось по дороге, а затем поднялось в небо.

Ученые нашли космическое облако спирта Ученые нашли космическое облако спирта

Излучение также в 90 раз ярче, чем то, которое нашли ранее в пределах Млечного Пути.

Впечатляющее фото: астрономы показали огромное облако-океан Впечатляющее фото: астрономы показали огромное облако-океан

Радиус водяного облака, как думают учёные, равняется ста парсекам.

С запахом рома: в центре Млечного пути есть необычное облако С запахом рома: в центре Млечного пути есть необычное облако

Облако находится в созвездии Стрельца.

На комете Чурюмова-Герасименко обнаружили облако электронов На комете Чурюмова-Герасименко обнаружили облако электронов

По мнению ученых, наличие облака объясняет ультрафиолетовое излучение в спектре кометы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх