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Раздел: Невероятное  
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Взрыв над военным объектом в США не дает покоя ученым

Взрыв над военным объектом в США не дает покоя ученым Согласно официальной версии, над базой взорвался метеорит.

Аппараты Соединенных Штатов зафиксировали странный объект, который, войдя в атмосферу, взорвался с силой чуть более двух килотонн. Взрыв произошел на высоте 43,3 километров. Новость первый опубликован директор проекта ядерной информации Ханс Кристенсен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Экспертов насторожили несколько фактов, касающиеся якобы метеорита. Так, объект взорвался прямо над военной базой в Гренландии, где находятся радары на случай ракетного нападения.

Метеорит двигался со слишком большой скоростью (24,4 км/с). Небесные тела, входящие в атмосферу, не могут так быстро перемещаться. Кроме того, в момент взрыва на Луне заметили странную метеоритную активность.

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Все эти факты не дают ученым точно заявить, что над базой взорвался именно метеорит. Странно, почему о мощнейшем взрыве еще не говорят журналисты печатных изданий. В прессе нет ни одного упоминания о случившемся.
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 Теги: США, взрыв

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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