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Раздел: Невероятное  
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В небе над Техасом сфотографировали ангела

В небе над Техасом сфотографировали ангела Фотографию облаков необычной формы сделал очевидец.

Жители штата Техас наблюдали в небе странный силуэт, который напоминал ангела. Люди почему-то событие восприняли как зловещий знак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Аномалию сумел сфотографировать американец Дэнни Ферраро. Он увидел сияющего ангела, когда ехал в автомобиле по шоссе. В комментариях к снимку люди начали присылать собственные фото, тем самым подтверждая наблюдения мужчины.

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Примечательно, что ангел возник через несколько дней после страшной аварии, во время которой погибли люди. Как отметили некоторые пользователи сети, ангел, скорее всего, возник, чтобы сообщить людям грядущие изменения и опасности. Также, возможно, ангел-хранитель уберег какого-то человека от смерти.
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 Теги: Техас, ангел

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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