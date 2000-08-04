Раздел: Невероятное
В небе над Техасом сфотографировали ангела
Фотографию облаков необычной формы сделал очевидец.
Жители штата Техас наблюдали в небе странный силуэт, который напоминал ангела. Люди почему-то событие восприняли как зловещий знак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Аномалию сумел сфотографировать американец Дэнни Ферраро. Он увидел сияющего ангела, когда ехал в автомобиле по шоссе. В комментариях к снимку люди начали присылать собственные фото, тем самым подтверждая наблюдения мужчины.
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Примечательно, что ангел возник через несколько дней после страшной аварии, во время которой погибли люди. Как отметили некоторые пользователи сети, ангел, скорее всего, возник, чтобы сообщить людям грядущие изменения и опасности. Также, возможно, ангел-хранитель уберег какого-то человека от смерти.
Жители штата Техас наблюдали в небе странный силуэт, который напоминал ангела. Люди почему-то событие восприняли как зловещий знак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Аномалию сумел сфотографировать американец Дэнни Ферраро. Он увидел сияющего ангела, когда ехал в автомобиле по шоссе. В комментариях к снимку люди начали присылать собственные фото, тем самым подтверждая наблюдения мужчины.
Читайте также: Облако в форме летающей тарелки сняли на видео
Примечательно, что ангел возник через несколько дней после страшной аварии, во время которой погибли люди. Как отметили некоторые пользователи сети, ангел, скорее всего, возник, чтобы сообщить людям грядущие изменения и опасности. Также, возможно, ангел-хранитель уберег какого-то человека от смерти.
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