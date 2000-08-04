Раздел: Невероятное
На Гавайях может произойти катаклизм при встрече урагана с вулканом
Неспокойный вулкан станет еще активнее, если ураган не поменяет траекторию.
Первого августа некоторые погодные сервисы увидели опасную картину: ураган Гектор движется прямо к гавайским островам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пока что стихия отдалена от оговариваемой точки, но уже скоро расстояние сократится до минимума. Это случится приблизительно восьмого августа.
Имеются также данные, что ураган пройдет немного южнее Большого острова, однако Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами не подтверждает эти слова.
Американцы сейчас кусают локти, так как неизвестно, какие разрушения повлечет за собой стихия. Специалисты опасаются, что произойдет паровой взрыв. Это как полить раскаленный гриль или сковороду холодной водой.
Читайте также: В небе над Техасом сфотографировали ангела
В трещинах на Гавайях определенно скрывается лава. Когда вода затечет в отверстия, остров превратится в настоящее минное поле, от территории может ничего не остаться. Люди с ужасом ждут восьмое августа. Все надеются, что ураган поменяет свою траекторию движения.
Первого августа некоторые погодные сервисы увидели опасную картину: ураган Гектор движется прямо к гавайским островам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пока что стихия отдалена от оговариваемой точки, но уже скоро расстояние сократится до минимума. Это случится приблизительно восьмого августа.
Имеются также данные, что ураган пройдет немного южнее Большого острова, однако Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами не подтверждает эти слова.
Американцы сейчас кусают локти, так как неизвестно, какие разрушения повлечет за собой стихия. Специалисты опасаются, что произойдет паровой взрыв. Это как полить раскаленный гриль или сковороду холодной водой.
Читайте также: В небе над Техасом сфотографировали ангела
В трещинах на Гавайях определенно скрывается лава. Когда вода затечет в отверстия, остров превратится в настоящее минное поле, от территории может ничего не остаться. Люди с ужасом ждут восьмое августа. Все надеются, что ураган поменяет свою траекторию движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
419
0
Также советуем посмотреть
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Оставьте свой комментарий