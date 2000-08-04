На Гавайях может произойти катаклизм при встрече урагана с вулканом

Неспокойный вулкан станет еще активнее, если ураган не поменяет траекторию.



Первого августа некоторые погодные сервисы увидели опасную картину: ураган Гектор движется прямо к гавайским островам, сообщает



Пока что стихия отдалена от оговариваемой точки, но уже скоро расстояние сократится до минимума. Это случится приблизительно восьмого августа.



Имеются также данные, что ураган пройдет немного южнее Большого острова, однако Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами не подтверждает эти слова.



Американцы сейчас кусают локти, так как неизвестно, какие разрушения повлечет за собой стихия. Специалисты опасаются, что произойдет паровой взрыв. Это как полить раскаленный гриль или сковороду холодной водой.



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В трещинах на Гавайях определенно скрывается лава. Когда вода затечет в отверстия, остров превратится в настоящее минное поле, от территории может ничего не остаться. Люди с ужасом ждут восьмое августа. Все надеются, что ураган поменяет свою траекторию движения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первого августа некоторые погодные сервисы увидели опасную картину: ураган Гектор движется прямо к гавайским островам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Пока что стихия отдалена от оговариваемой точки, но уже скоро расстояние сократится до минимума. Это случится приблизительно восьмого августа.Имеются также данные, что ураган пройдет немного южнее Большого острова, однако Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами не подтверждает эти слова.Американцы сейчас кусают локти, так как неизвестно, какие разрушения повлечет за собой стихия. Специалисты опасаются, что произойдет паровой взрыв. Это как полить раскаленный гриль или сковороду холодной водой.В трещинах на Гавайях определенно скрывается лава. Когда вода затечет в отверстия, остров превратится в настоящее минное поле, от территории может ничего не остаться. Люди с ужасом ждут восьмое августа. Все надеются, что ураган поменяет свою траекторию движения.



