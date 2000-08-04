Раздел: Невероятное
Плотоядные бактерии несут все большую угрозу человечеству
Проблема усугубляется из-за глобального потепления.
24 июля скончался житель Техаса, который порезал ногу во время рыбалки в Мексиканском заливе. В рану попала плотоядная бактерия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Ранее другая жительница Техаса 55-летняя Жанетт Леблан заразилась плотоядными бактериями после поедания устриц и врачи безуспешно сражались за ее жизнь.
В начале июля плотоядными бактериями заразился 71-летний житель Сарасоты (Флорида), также через устрицы, и скончался в течении всего двух дней.
Лето все еще в разгаре и множество людей отдыхают на морях и океанах. Это также период, когда врачи сталкиваются с пиком заболеваемости из-за так называемых плотоядных бактерий рода Vibrio (вибрионы).
Эти бактерии любят теплую прибрежную соленую воду и часто заражают любимых людьми моллюсков, особенно таких как устрицы. Человек может заразиться через поедание устриц или непосредственно в воде.
По словам ученых из-за глобального потепления идет неизбежное повышение уровня моря и опасные бактерии станут еще более распространенными.
Насчитывается более 70 видов вибрионов и 12 из них признаны опасными для человека, среди которых печально знаменитый холерный вибрион.
Но только две бактерии из этих двенадцати по данным центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) считаются опасными для любителей морских купаний. Это бактерии вида V. vulnificus (Вибрио вульнификус) и V. parahaemolyticus (Парагемолитический вибрион).
Вибрио вульнификус считается самой смертоносной и вызывает тяжелые раневые инфекции, которые в медицине называют некротическим фасциитом. Не рекомендуем вам гуглить это термин, фотографии могут вас шокировать.
Эта бактерия буквально пожирает человеческую плоть, за считанные дни человек может лишиться всех конечностей, а потом и жизни. Даже в более "легких" случаях пострадавшие могут выглядеть как зомби из фильмов ужасов, с ранами до костей и глубокими дырами.
Чаще всего некротический фасциит вызывают бактерии Streptococcus pyogenes (пиогенный стрептококк) или Clostridium perfringens, но в последние годы западные сми все чаще пишут именно про Vibrio vulnificus. Эта плотоядная бактерия распространена в США, Кубе и Бразилии, но появилась уже и в Китае, Таиланде, Франции, Испании.
Бактерия Вибрио вульнификус ежегодно заражает примерно 40 человек из миллиона. Но ученые боятся, что количество заболевших будет расти.
Парагемолитический вибрион, в отличие от Вибрио вульнификус, попадает в организм человека через поедание устриц и других моллюсков, и не так опасен.
По словам Кимберли Рис, морского микробиолога из института Вирджинии, как правило, у людей, которые заразились вибрионами после поедания моллюсков, возникает желудочно-кишечный дискомфорт (понос и рвота). Если человек в целом здоров и у него хороший иммунитет, то ничего более худшего ему не грозит и он быстро выздоравливает. Однако люди с ослабленным иммунитетом могут умереть и от Парагемолитического вибриона.
Пик заражений вибрионами приходится на промежуток между маем и октябрем, когда прибрежные воды теплые. Но с каждым годом температура воды повышается во всем мире из-за глобального потепления и соответственно повышается количество заболеваний вибрионами, которые идеально себя чувствуют в теплой солоноватой воде.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Estuaries and Coasts", с 1999 по 2005 год количество заболевших из-за вибрионов в США возросло на 80%.
По словам Кимберли Рис, из-за глобального потепления случаи заболевания плотоядными вибрионами могут начать появляться в тех местах, где ранее никогда не регистрировали эти болезни.
Морской микробиолог Крейг Бейкер-Остин из Великобритании тем временем уверен, что не стоит паниковать. По его словам в США ежегодно отмечается около 80 тысяч случаев заражения вибрионами, с около 100 смертельными исходами. Но вирусом гриппа заражается куда больше человек.
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Тем ни менее он предупреждает, что лучше лишний раз остеречься и не лезть в теплую прибрежную морскую воду, если у вас на теле имеются царапины или открытые раны, которые являются "дверью" для бактерий. Также не следует есть моллюсков в сомнительных местах.
24 июля скончался житель Техаса, который порезал ногу во время рыбалки в Мексиканском заливе. В рану попала плотоядная бактерия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Ранее другая жительница Техаса 55-летняя Жанетт Леблан заразилась плотоядными бактериями после поедания устриц и врачи безуспешно сражались за ее жизнь.
В начале июля плотоядными бактериями заразился 71-летний житель Сарасоты (Флорида), также через устрицы, и скончался в течении всего двух дней.
Лето все еще в разгаре и множество людей отдыхают на морях и океанах. Это также период, когда врачи сталкиваются с пиком заболеваемости из-за так называемых плотоядных бактерий рода Vibrio (вибрионы).
Эти бактерии любят теплую прибрежную соленую воду и часто заражают любимых людьми моллюсков, особенно таких как устрицы. Человек может заразиться через поедание устриц или непосредственно в воде.
По словам ученых из-за глобального потепления идет неизбежное повышение уровня моря и опасные бактерии станут еще более распространенными.
Насчитывается более 70 видов вибрионов и 12 из них признаны опасными для человека, среди которых печально знаменитый холерный вибрион.
Но только две бактерии из этих двенадцати по данным центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) считаются опасными для любителей морских купаний. Это бактерии вида V. vulnificus (Вибрио вульнификус) и V. parahaemolyticus (Парагемолитический вибрион).
Вибрио вульнификус считается самой смертоносной и вызывает тяжелые раневые инфекции, которые в медицине называют некротическим фасциитом. Не рекомендуем вам гуглить это термин, фотографии могут вас шокировать.
Эта бактерия буквально пожирает человеческую плоть, за считанные дни человек может лишиться всех конечностей, а потом и жизни. Даже в более "легких" случаях пострадавшие могут выглядеть как зомби из фильмов ужасов, с ранами до костей и глубокими дырами.
Чаще всего некротический фасциит вызывают бактерии Streptococcus pyogenes (пиогенный стрептококк) или Clostridium perfringens, но в последние годы западные сми все чаще пишут именно про Vibrio vulnificus. Эта плотоядная бактерия распространена в США, Кубе и Бразилии, но появилась уже и в Китае, Таиланде, Франции, Испании.
Бактерия Вибрио вульнификус ежегодно заражает примерно 40 человек из миллиона. Но ученые боятся, что количество заболевших будет расти.
Парагемолитический вибрион, в отличие от Вибрио вульнификус, попадает в организм человека через поедание устриц и других моллюсков, и не так опасен.
По словам Кимберли Рис, морского микробиолога из института Вирджинии, как правило, у людей, которые заразились вибрионами после поедания моллюсков, возникает желудочно-кишечный дискомфорт (понос и рвота). Если человек в целом здоров и у него хороший иммунитет, то ничего более худшего ему не грозит и он быстро выздоравливает. Однако люди с ослабленным иммунитетом могут умереть и от Парагемолитического вибриона.
Пик заражений вибрионами приходится на промежуток между маем и октябрем, когда прибрежные воды теплые. Но с каждым годом температура воды повышается во всем мире из-за глобального потепления и соответственно повышается количество заболеваний вибрионами, которые идеально себя чувствуют в теплой солоноватой воде.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Estuaries and Coasts", с 1999 по 2005 год количество заболевших из-за вибрионов в США возросло на 80%.
По словам Кимберли Рис, из-за глобального потепления случаи заболевания плотоядными вибрионами могут начать появляться в тех местах, где ранее никогда не регистрировали эти болезни.
Морской микробиолог Крейг Бейкер-Остин из Великобритании тем временем уверен, что не стоит паниковать. По его словам в США ежегодно отмечается около 80 тысяч случаев заражения вибрионами, с около 100 смертельными исходами. Но вирусом гриппа заражается куда больше человек.
Читайте также: На Гавайях может произойти катаклизм при встрече урагана с вулканом
Тем ни менее он предупреждает, что лучше лишний раз остеречься и не лезть в теплую прибрежную морскую воду, если у вас на теле имеются царапины или открытые раны, которые являются "дверью" для бактерий. Также не следует есть моллюсков в сомнительных местах.
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