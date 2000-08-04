Раздел: Невероятное
Ученые разгадали тайну о захоронениях Стоунхенджа
Благодаря новой технологии исследователи смогли узнать кого хоронили в кромлехе Стоунхенджа.
Изображение странно расположенных камней на сочно-зеленом лугу знакомо всем пользователям классической Windows XP. Эта фотография фигурирует во многих фотостоках и стоит по умолчанию практически в каждом электронном устройстве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Стоунхендж – священное место древних обитателей Великобритании – друидов – до сих пор заставляет ломать голову многих археологов и историков по поводу его происхождения. Все еще неизвестно откуда в южной части Англии появились камни возрастом в несколько тысяч лет, и каково их истинное предназначение.
Недавнее открытие группы ученых, которое возглавили исследователи с Оксфордского университета, может наконец дать ответы на эти и другие вопросы.
Научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, гласит, что известные голубые камни Стоунхенджа, вероятно, были транспортированы более чем за 200 км от их современного местонахождения.
Ученые смогли доказать это, вновь раскопав останки захороненных там людей. Как минимум 10 из 25 погребенных были из западного побережья Великобритании – Уэльса. Судя по их химическому составу, камни таинственного алтаря также перенесли оттуда.
Поскольку тела погибших были кремированы, ранее ученые считали, что дальнейшие исследования заходят в тупик. Но, профессор Брюссельского свободного университета Кристоф Снук смог разработать технику, позволившую извлекать из останков человеческих тел стронций, который кристаллизировался при их кремации.
Поскольку растения поглощают стронций из почвы, он накапливается в костях, когда люди едят растения. Технология извлечения металла помогла определить географическое положение умерших в последние 10-15 лет их жизни.
Коллега Кристофа Снука из Лондонского института археологии Кристи Уиллис начала изучать таким образом останки погребенных в кромлехе Стоунхенджа, когда археологи вновь их раскопали в 2008-м.
Из-за упорства и настойчивости в своих исследованиях, сейчас ученые с уверенностью могут заявить, что почти половина похороненных прибыли с Уэльса.
«Многие люди говорили мне, что у нас ничего не получится. Невозможность извлечь из этих останков информацию оставляла слишком много пустых страниц в нашей истории, в нашем прошлом», – говорит Кристоф Снук. «Сорок процентов людей, которых мы проанализировали, не могли обитать около Стоунхенджа в течение последнего десятилетия их жизни. Я знаю, что сегодня все передвигаются, но мы говорим о временах около 5000 лет назад».
Действительно, расстояние в несколько сотен километров для современного человека – это ничто, но речь идет о третьем тысячелетии до нашей эры, времени, когда еще не было распространено колесо. Преодоление даже нескольких километров от места своего жительства были чрезвычайным подвигом в ту пору.
Кроме этого, археологические даты останков людей близки к периоду раннего строительства Стоунхенджа, что дает основу для предположений о транспортировке громадных камней из Уэльса.
Пока ученые не могут сказать наверняка, были ли похороненные там непосредственными строителями Стоунхэнджа, или это одни из уважаемых членов древнейшего общества, которых специально транспортировали к специальному месту погребения.
Возможно, на протяжении многих веков, людей с камнями приносили к Стоунхенджу для проведения подобных ритуалов.
Читайте также: Ученые разгадали тайну происхождения воды
«Стронций, как правило, связан с геологией, и это дает нам географическую информацию. Работа над кремированными останками открывает совершенно новую область изучения в миграции взрослых людей, которая ранее не была возможна», – объясняет Джейн А. Эванс, археолог британской геологической службы. «Исследование может предполагать не только транспортировку камней из Уэльса в Уилтшир (графство, где расположен Стоунхендж – ред.), но и то, что между этими двумя областями могла существовать постоянная связь».
Изображение странно расположенных камней на сочно-зеленом лугу знакомо всем пользователям классической Windows XP. Эта фотография фигурирует во многих фотостоках и стоит по умолчанию практически в каждом электронном устройстве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Стоунхендж – священное место древних обитателей Великобритании – друидов – до сих пор заставляет ломать голову многих археологов и историков по поводу его происхождения. Все еще неизвестно откуда в южной части Англии появились камни возрастом в несколько тысяч лет, и каково их истинное предназначение.
Недавнее открытие группы ученых, которое возглавили исследователи с Оксфордского университета, может наконец дать ответы на эти и другие вопросы.
Научная работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, гласит, что известные голубые камни Стоунхенджа, вероятно, были транспортированы более чем за 200 км от их современного местонахождения.
Ученые смогли доказать это, вновь раскопав останки захороненных там людей. Как минимум 10 из 25 погребенных были из западного побережья Великобритании – Уэльса. Судя по их химическому составу, камни таинственного алтаря также перенесли оттуда.
Поскольку тела погибших были кремированы, ранее ученые считали, что дальнейшие исследования заходят в тупик. Но, профессор Брюссельского свободного университета Кристоф Снук смог разработать технику, позволившую извлекать из останков человеческих тел стронций, который кристаллизировался при их кремации.
Поскольку растения поглощают стронций из почвы, он накапливается в костях, когда люди едят растения. Технология извлечения металла помогла определить географическое положение умерших в последние 10-15 лет их жизни.
Коллега Кристофа Снука из Лондонского института археологии Кристи Уиллис начала изучать таким образом останки погребенных в кромлехе Стоунхенджа, когда археологи вновь их раскопали в 2008-м.
Из-за упорства и настойчивости в своих исследованиях, сейчас ученые с уверенностью могут заявить, что почти половина похороненных прибыли с Уэльса.
«Многие люди говорили мне, что у нас ничего не получится. Невозможность извлечь из этих останков информацию оставляла слишком много пустых страниц в нашей истории, в нашем прошлом», – говорит Кристоф Снук. «Сорок процентов людей, которых мы проанализировали, не могли обитать около Стоунхенджа в течение последнего десятилетия их жизни. Я знаю, что сегодня все передвигаются, но мы говорим о временах около 5000 лет назад».
Действительно, расстояние в несколько сотен километров для современного человека – это ничто, но речь идет о третьем тысячелетии до нашей эры, времени, когда еще не было распространено колесо. Преодоление даже нескольких километров от места своего жительства были чрезвычайным подвигом в ту пору.
Кроме этого, археологические даты останков людей близки к периоду раннего строительства Стоунхенджа, что дает основу для предположений о транспортировке громадных камней из Уэльса.
Пока ученые не могут сказать наверняка, были ли похороненные там непосредственными строителями Стоунхэнджа, или это одни из уважаемых членов древнейшего общества, которых специально транспортировали к специальному месту погребения.
Возможно, на протяжении многих веков, людей с камнями приносили к Стоунхенджу для проведения подобных ритуалов.
Читайте также: Ученые разгадали тайну происхождения воды
«Стронций, как правило, связан с геологией, и это дает нам географическую информацию. Работа над кремированными останками открывает совершенно новую область изучения в миграции взрослых людей, которая ранее не была возможна», – объясняет Джейн А. Эванс, археолог британской геологической службы. «Исследование может предполагать не только транспортировку камней из Уэльса в Уилтшир (графство, где расположен Стоунхендж – ред.), но и то, что между этими двумя областями могла существовать постоянная связь».
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