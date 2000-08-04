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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли останки самого древнего жителя Евразии

Ученые нашли останки самого древнего жителя ЕвразииКости возрастом 50 тысяч лет были найдены под Иркутском.

Открытие может перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Российские археологи, работающие на стоянке «Туяна» в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках.

Недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки самого древнего жителя Евразии. Кости благодаря климату хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Hоmo sapiens сейчас.

Возраст находки – боле 50 тысяч лет, что говорит о том, что российским археологам удалось найти самого древнего представителя Hоmo sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.

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Материалы российские археологи передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы по поводу происхождения древнего человека
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 Теги: археологи, Евразия

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Сегодня, 12:59 » Автор: Татьяна Ларина
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