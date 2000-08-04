Раздел: Невероятное
Ученые нашли останки самого древнего жителя Евразии
Кости возрастом 50 тысяч лет были найдены под Иркутском.
Открытие может перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Российские археологи, работающие на стоянке «Туяна» в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках.
Недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки самого древнего жителя Евразии. Кости благодаря климату хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Hоmo sapiens сейчас.
Возраст находки – боле 50 тысяч лет, что говорит о том, что российским археологам удалось найти самого древнего представителя Hоmo sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.
Читайте также: В США ученые обнаружили останки древнего существа
Материалы российские археологи передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы по поводу происхождения древнего человека
Открытие может перевернуть историю человечества, так как ранее считалось, что люди появились в Сибири около 20 тысяч лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Российские археологи, работающие на стоянке «Туяна» в Тункинской долине Иркутской области, регулярно информируют о находках.
Недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие: они раскопали останки самого древнего жителя Евразии. Кости благодаря климату хорошо сохранились. Эксперты отмечают, что останки человека похожи на то, как выглядит Hоmo sapiens сейчас.
Возраст находки – боле 50 тысяч лет, что говорит о том, что российским археологам удалось найти самого древнего представителя Hоmo sapiens в Евразии, или им удалось открыть совершенно новый вид человека.
Читайте также: В США ученые обнаружили останки древнего существа
Материалы российские археологи передали в институт Макса Планка в Германии. Экспертиза подтвердит или опровергнет все гипотезы по поводу происхождения древнего человека
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