Ученые выяснили, почему Земля не может существовать без Луны

Луна играет принципиально важную роль для жизни на Земле.



Она обеспечивает не только приливы с отливами и мелководье. Есть множество косвенных эффектов, передает



"Самое важное влияние Луны на Землю заключается в том, что она вот уже более четырех миллиардов лет стабилизирует климат. Без Луны земная ось колебалась бы гораздо сильнее. Экватор находится под углом 23,5 градуса к орбите, по которой Земля движется вокруг Солнца. Вот почему существуют разные времена года", - объясняет геолог Ульрих Кёлер из Института планетоведения, пишет Frankfurter Rundschau.



Если бы не было Луны, то угол наклона Земли изменился бы на 85 градусов. Это означало бы, что ось вращения Земли была бы на уровне своей орбиты. Уран с углом наклона 97 градусов крутится вокруг Солнца так, что в течение одного полугодия к Солнцу обращена его северное полушарие, а в течение второго - южная.



"Если бы то же происходило на Земле, то климат был бы другим. Вероятно, температуры на Земле достигали бы экстремальных отметок. А ветры были бы намного сильнее", - объясняет Келер.



Луна тормозит Землю своей силой притяжения.



"Это чем-то похоже на то, как крутятся сырое и вареное яйцо. Сырое останавливается быстрее. Жидкое яйцо внутри также крутится и этим затормаживается. А еще без Луны дни на Земле были бы гораздо короче", - говорит геолог.



В том, что Луна была одним из ключевых условий для возникновения жизни на Земле, не сомневается и астроном Стивен Кейн из Калифорнийского университета.



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"Луна сыграла важную роль для возникновения жизни на Земле. Дело прежде всего в небольших лужах на морских берегах, которые во время прилива оказываются под водой, а во время отлива бывают отрезаны от моря. В них высокая концентрация питательных веществ, которые потенциально способствует развитию жизни" , - говорит Кейн. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Она обеспечивает не только приливы с отливами и мелководье. Есть множество косвенных эффектов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua "Самое важное влияние Луны на Землю заключается в том, что она вот уже более четырех миллиардов лет стабилизирует климат. Без Луны земная ось колебалась бы гораздо сильнее. Экватор находится под углом 23,5 градуса к орбите, по которой Земля движется вокруг Солнца. Вот почему существуют разные времена года", - объясняет геолог Ульрих Кёлер из Института планетоведения, пишет Frankfurter Rundschau.Если бы не было Луны, то угол наклона Земли изменился бы на 85 градусов. Это означало бы, что ось вращения Земли была бы на уровне своей орбиты. Уран с углом наклона 97 градусов крутится вокруг Солнца так, что в течение одного полугодия к Солнцу обращена его северное полушарие, а в течение второго - южная."Если бы то же происходило на Земле, то климат был бы другим. Вероятно, температуры на Земле достигали бы экстремальных отметок. А ветры были бы намного сильнее", - объясняет Келер.Луна тормозит Землю своей силой притяжения."Это чем-то похоже на то, как крутятся сырое и вареное яйцо. Сырое останавливается быстрее. Жидкое яйцо внутри также крутится и этим затормаживается. А еще без Луны дни на Земле были бы гораздо короче", - говорит геолог.В том, что Луна была одним из ключевых условий для возникновения жизни на Земле, не сомневается и астроном Стивен Кейн из Калифорнийского университета."Луна сыграла важную роль для возникновения жизни на Земле. Дело прежде всего в небольших лужах на морских берегах, которые во время прилива оказываются под водой, а во время отлива бывают отрезаны от моря. В них высокая концентрация питательных веществ, которые потенциально способствует развитию жизни" , - говорит Кейн.



