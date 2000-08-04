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Раздел: Невероятное  
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Астрономы рассказали о важности Луны для существования Земли

Астрономы рассказали о важности Луны для существования ЗемлиСамое важное влияние Луны на Землю заключается в стабилизации климатических условий.

Спутник обеспечивает приливы, отливы и мелководье, он также уже миллиарды лет стабилизирует климат.

Об этом пишет Хроника.инфо.

По словам немецкого геолога Ульриха Кёлера, самое важное влияние Луны на Землю заключается в стабилизации климатических условий на Земле. Без спутника ось Земли колебалась бы заметно сильнее. Именно благодаря Луне экватор располагается под углом 23,5 градусов к орбите, по которой Земля движется вокруг Солнца, и потому существуют различные времена года.

Без воздействия спутника угол наклона голубой планеты изменился бы на 85 градусов, что означало бы перемещение оси вращения Земли к уровню ее орбиты. Приблизительно в таком же положении находится Уран, который на протяжении полугодия обращается сначала к Светилу северным полушарием, а в течение второго южным.

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Ученые Калифорнийского университета заявили, что Луна сыграла огромную роль в появлении жизни на Земле. Они просят обратить внимание на незначительные лужи на берегах моря, оказывающиеся под водой во время приливов, а при отливах бывающих отрезанными от воды. В данных лужах имеется много питательных веществ, способствующих развитию микроорганизмов.
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 Теги: Астрономы, Луна, Земля

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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