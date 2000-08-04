Раздел: Невероятное
Учёные назвали правильную дату конца света
Учёные легко сопоставили слова пророчества.
По словам бывшего сотрудника Геологического ведомства США Итана Троубриджа, «планета Х» ранее убила всё живое на Марсе, теперь это ждёт и Землю.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Ранее российский учёный, наблюдавший за мистическим объектом заявил что двигаясь к нашей планете, Нибиру непонятно как остановилась, пробыла в недвижимом состоянии 150 часов, а потом снова начала медленно двигаться в нашу сторону.
Итан Троубридж заявляет, что из-за гравитации мистической Нибиру, в момент, когда планета будет максимально близко с Землёй, начнутся чудовищные аномалии, которые уничтожат нашу планету. Подсчитано, что должно это случиться 16 августа текущего года.
Но некоторые учёные заявляют, что Нибиру нанесёт безусловно большой урон голубой планете, но тем не менее часть населения сможет выжить. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются. Ссылаясь на библейские слова Иоанна Богослова, на Земле всё живое должно погибнуть от некого «всадника на зелёном коне».
Читайте также: Ученые назвали новую дату конца света
Учёные легко сопоставили слова пророчества с тем, что в нашу сторону движется комета «Невероятный Халк» и вполне вероятно, что человечество будет уничтожено именно этим небесным телом.
По словам бывшего сотрудника Геологического ведомства США Итана Троубриджа, «планета Х» ранее убила всё живое на Марсе, теперь это ждёт и Землю.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Ранее российский учёный, наблюдавший за мистическим объектом заявил что двигаясь к нашей планете, Нибиру непонятно как остановилась, пробыла в недвижимом состоянии 150 часов, а потом снова начала медленно двигаться в нашу сторону.
Итан Троубридж заявляет, что из-за гравитации мистической Нибиру, в момент, когда планета будет максимально близко с Землёй, начнутся чудовищные аномалии, которые уничтожат нашу планету. Подсчитано, что должно это случиться 16 августа текущего года.
Но некоторые учёные заявляют, что Нибиру нанесёт безусловно большой урон голубой планете, но тем не менее часть населения сможет выжить. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются. Ссылаясь на библейские слова Иоанна Богослова, на Земле всё живое должно погибнуть от некого «всадника на зелёном коне».
Читайте также: Ученые назвали новую дату конца света
Учёные легко сопоставили слова пророчества с тем, что в нашу сторону движется комета «Невероятный Халк» и вполне вероятно, что человечество будет уничтожено именно этим небесным телом.
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