» » Учёные назвали правильную дату конца света
Раздел: Невероятное  
0

Учёные назвали правильную дату конца света

Учёные назвали правильную дату конца светаУчёные легко сопоставили слова пророчества.

По словам бывшего сотрудника Геологического ведомства США Итана Троубриджа, «планета Х» ранее убила всё живое на Марсе, теперь это ждёт и Землю.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ранее российский учёный, наблюдавший за мистическим объектом заявил что двигаясь к нашей планете, Нибиру непонятно как остановилась, пробыла в недвижимом состоянии 150 часов, а потом снова начала медленно двигаться в нашу сторону.

Итан Троубридж заявляет, что из-за гравитации мистической Нибиру, в момент, когда планета будет максимально близко с Землёй, начнутся чудовищные аномалии, которые уничтожат нашу планету. Подсчитано, что должно это случиться 16 августа текущего года.

Но некоторые учёные заявляют, что Нибиру нанесёт безусловно большой урон голубой планете, но тем не менее часть населения сможет выжить. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются. Ссылаясь на библейские слова Иоанна Богослова, на Земле всё живое должно погибнуть от некого «всадника на зелёном коне».

Читайте также: Ученые назвали новую дату конца света

Учёные легко сопоставили слова пророчества с тем, что в нашу сторону движется комета «Невероятный Халк» и вполне вероятно, что человечество будет уничтожено именно этим небесным телом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Учёные, конец света

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
     208
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали новую дату конца света Ученые назвали новую дату конца света

Подсчитано, что должно это случиться 16 августа текущего года.

Ученые назвали новую дату конца света Ученые назвали новую дату конца света

Погибнуть планета может в 2135 году.

Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системы Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системы

Она вскоре убьет все живое на Земле.

Ученые сделали громкое заявление о Ученые сделали громкое заявление о "планете-убийце"

NASA рассказало о реальной угрозе Нибиру для Земли.

Астрономы назвали точную дату Армагеддона на Земле Астрономы назвали точную дату Армагеддона на Земле

По словам экспертов, в Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит нашу планету.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх