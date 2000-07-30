Раздел: Невероятное
Крупнейшее израильское озеро резко обмелело
Уровень воды был ниже прошлогоднего на 96 сантиметров.
Уровень крупнейшего озера Израиля — Кинерет за июль понизился на 27 сантиметров, сообщила Гидрологическая служба Управления водных ресурсов страны. В начале августа служба опубликовала данные своих последних наблюдений, обратив внимание на то, что природные водные резервуары Израиля резко мельчают.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Гидрологическая служба уточнила, что прошлый сезон дождей принес Кинерету только треть от среднестатистического количества осадков. На половину меньше стало поступать в озеро воды из природных источников.
В результате Кинерет засаливается — содержание соли в нем увеличилось за последние 4 года на 16%. Это ставит под угрозу использование воды из озера для сельскохозяйственных нужд — квоты забора воды из Кинерета никогда не были такими низкими, как сейчас.
Человеческий фактор в необыкновенном обмелении Кинерета практически отсутствует: благодаря переходу на опресненную морскую воду Израиль почти полностью прекратил откачивать воду из озера. Уже несколько лет подряд потребление воды из Кинерета сократилось до 25 миллионов кубометров при среднем показателе 230 миллионов кубических метров в прошлом.
Эксклюзивным потребителем воды из Кинерета остается Иордания, получавшая в последние годы по 50 миллионов "кубов" в год. Недавно израильская компания по согласованию с правительством проложила в соседнее государство новую трубу большего диаметра. Было сообщено, что, несмотря на катастрофическое положение из-за четырех засух подряд, Израиль удвоит поставки воды из Кинерета в Иорданию.
Читайте также: Крупнейшее за 30 лет месторождение газа обнаружено в Румынии
Конечный пункт водной системы Кинерета и реки Иордана — Мертвое море — также мелеет естественным образом. В июле его уровень был ниже прошлогоднего на 96 сантиметров, отмечает Гидрологическая служба.
Уровень крупнейшего озера Израиля — Кинерет за июль понизился на 27 сантиметров, сообщила Гидрологическая служба Управления водных ресурсов страны. В начале августа служба опубликовала данные своих последних наблюдений, обратив внимание на то, что природные водные резервуары Израиля резко мельчают.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Гидрологическая служба уточнила, что прошлый сезон дождей принес Кинерету только треть от среднестатистического количества осадков. На половину меньше стало поступать в озеро воды из природных источников.
В результате Кинерет засаливается — содержание соли в нем увеличилось за последние 4 года на 16%. Это ставит под угрозу использование воды из озера для сельскохозяйственных нужд — квоты забора воды из Кинерета никогда не были такими низкими, как сейчас.
Человеческий фактор в необыкновенном обмелении Кинерета практически отсутствует: благодаря переходу на опресненную морскую воду Израиль почти полностью прекратил откачивать воду из озера. Уже несколько лет подряд потребление воды из Кинерета сократилось до 25 миллионов кубометров при среднем показателе 230 миллионов кубических метров в прошлом.
Эксклюзивным потребителем воды из Кинерета остается Иордания, получавшая в последние годы по 50 миллионов "кубов" в год. Недавно израильская компания по согласованию с правительством проложила в соседнее государство новую трубу большего диаметра. Было сообщено, что, несмотря на катастрофическое положение из-за четырех засух подряд, Израиль удвоит поставки воды из Кинерета в Иорданию.
Читайте также: Крупнейшее за 30 лет месторождение газа обнаружено в Румынии
Конечный пункт водной системы Кинерета и реки Иордана — Мертвое море — также мелеет естественным образом. В июле его уровень был ниже прошлогоднего на 96 сантиметров, отмечает Гидрологическая служба.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
656
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
- В России торжественно открыли фонарь
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
Оставьте свой комментарий