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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли таинственный "остров" на спутнике Юпитера

Ученые нашли таинственный "остров" на спутнике Юпитера Астрономы были сильно удивлены.

Странный объект постоянно то появляется, то исчезает. Астрономы обнаружили его почти четыре года назад. Найденный на спутнике Юпитера Титане таинственный остров давно будоражит умы ученых.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Когда остров пропал, астрономы были сильно удивлены, но через время объект снова появился на том же месте. Через время исследователи предположили, что возникновение и пропажа острова связаны с волнами, которые появляются из метановых и этановых озер спутника.

Титан вмещает в себе существенные топливные резервы, превышающие земные в десятки раз. Не исключается, что в будущем люди колонизируют именно его.

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Ранее возле Юпитера пролетел огромный НЛО. Перемещавшийся на бешеной скорости объект заснял на видеокамеру житель американского Хьюстона. Астрономы заявили, что объект не является частью спутников планеты.
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 Теги: Юпитер, спутник, остров

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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