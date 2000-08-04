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Раздел: Невероятное  
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Странного зеленого слизня с языком в виде червя сняли на видео

Странного зеленого слизня с языком в виде червя сняли на видео По мнению уфологов, существо имеет инопланетное происхождение.

По сети с неимоверной скоростью распространяется информация о странном существе, которое не похоже ни на одно земное. Речь идет об уникальном черве, имеющем длинный язык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На прикрепленном видеоролике видно, как существо зеленого цвета ползает по полу, оно имеет слизистое тело, похожее на желе. Мутант время от времени «выплевывает» свой язык, который ползает уже отдельно.

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Пользователи сети предположили, что существо выбросили инопланетяне. Видео было снято в Тайване несколько лет назад, однако только на данях его загрузили на YouTube авторы канала Disclose Screen.

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 Теги: червь, видео

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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