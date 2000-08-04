Раздел: Невероятное
Астроном-любитель снял неопознанный объект, пролетевший около Юпитера
Ролик разместили на видеохостинге YouTube.
Один астроном-любитель зафиксировал за Юпитером одно тело, идентифицировать которое нет возможности. Объект перемещается по Солнечной системе с удивительной скоростью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На данный момент нельзя сказать, что обнаружил астроном. Возможно, это метеорит или даже летающий корабль инопланетных цивилизаций.
Также специалисты не исключают версию, что тело может быть спутником, собирающим информацию о космосе и передающим её гуманоидам.
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Как отметил астроном, тело оказывает некоторое воздействие на Юпитер, это невозможно не заметить. Видео о неизвестном объекте загружено на YouTube-канал MrMB333. Этот ролик представлен ниже, предлагаем его посмотреть.
Один астроном-любитель зафиксировал за Юпитером одно тело, идентифицировать которое нет возможности. Объект перемещается по Солнечной системе с удивительной скоростью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
На данный момент нельзя сказать, что обнаружил астроном. Возможно, это метеорит или даже летающий корабль инопланетных цивилизаций.
Также специалисты не исключают версию, что тело может быть спутником, собирающим информацию о космосе и передающим её гуманоидам.
Читайте также: Странного зеленого слизня с языком в виде червя сняли на видео
Как отметил астроном, тело оказывает некоторое воздействие на Юпитер, это невозможно не заметить. Видео о неизвестном объекте загружено на YouTube-канал MrMB333. Этот ролик представлен ниже, предлагаем его посмотреть.
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