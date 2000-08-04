Раздел: Невероятное
Китайские поедатели насекомых заразились опасными паразитами
От многоножек заразилась 78-летняя бабушка и ее внук.
В Китае давняя культура употреблять в пищу пугающих на вид насекомых, в том числе многоножек. Этих созданий также используют в народной китайской медицине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Но при этом никто не ест их сырыми, а подвергают разной обработке, в том числе высушивают и делают из них порошок.
Однако одна китайская семья полюбила есть многоножек сырыми и это довело их до больницы с заражением опасными паразитическими червями.
Некоторое время назад в клинику в районе реки Чжуцзян пришла 78-летняя бабушка, чье имя в прессе не называется. Она жаловалась на головные боли и сонливость в последние несколько недель.
Врачи не смогли установить причину ее болезни, но через месяц после ее визита в больницу обратился ее 46-летний внук с похожими симптомами. Тогда врачи взяли обоих на заметку и первым делом выяснили, чем они питались.
После того как бабушка и ее внук указали, что любят есть сырыми купленных на рынке многоножек, врачи нашли причину их болезни. Это оказался крошечный паразитический глист вида "Angiostrongylus cantonensis".
Болезнь, которую он вызывает, называется Ангиостронгилёз. При болезни личинки червя поражают головной мозг, вызывая менингоэнцефалиты (воспаление оболочек головного мозга). Червь обычно паразитирует на крысах.
Человек чаще всего заражается этими глистами после употребления в сыром или полусыром виде улиток и других моллюсков или крабов (промежуточные хозяева) или не помыв овощи с огорода.
После заражения у человека наблюдается сонливость, лихорадочное состояние, повышение температуры. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
К счастью, врачи сумели вылечить и бабушку и ее внука. Обоих для этого поместили на 3 недели в инфекционное отделение. Заболели ли другие члены их семьи, не указано.
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Тем временем группа исследователей пошла на местный рынок и приобрела там 20 сырых многоножек. В 7 из них был обнаружен тот же самый паразит.
В Китае давняя культура употреблять в пищу пугающих на вид насекомых, в том числе многоножек. Этих созданий также используют в народной китайской медицине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Но при этом никто не ест их сырыми, а подвергают разной обработке, в том числе высушивают и делают из них порошок.
Однако одна китайская семья полюбила есть многоножек сырыми и это довело их до больницы с заражением опасными паразитическими червями.
Некоторое время назад в клинику в районе реки Чжуцзян пришла 78-летняя бабушка, чье имя в прессе не называется. Она жаловалась на головные боли и сонливость в последние несколько недель.
Врачи не смогли установить причину ее болезни, но через месяц после ее визита в больницу обратился ее 46-летний внук с похожими симптомами. Тогда врачи взяли обоих на заметку и первым делом выяснили, чем они питались.
После того как бабушка и ее внук указали, что любят есть сырыми купленных на рынке многоножек, врачи нашли причину их болезни. Это оказался крошечный паразитический глист вида "Angiostrongylus cantonensis".
Болезнь, которую он вызывает, называется Ангиостронгилёз. При болезни личинки червя поражают головной мозг, вызывая менингоэнцефалиты (воспаление оболочек головного мозга). Червь обычно паразитирует на крысах.
Человек чаще всего заражается этими глистами после употребления в сыром или полусыром виде улиток и других моллюсков или крабов (промежуточные хозяева) или не помыв овощи с огорода.
После заражения у человека наблюдается сонливость, лихорадочное состояние, повышение температуры. В тяжелых случаях возможен летальный исход.
К счастью, врачи сумели вылечить и бабушку и ее внука. Обоих для этого поместили на 3 недели в инфекционное отделение. Заболели ли другие члены их семьи, не указано.
Читайте также: Странного зеленого слизня с языком в виде червя сняли на видео
Тем временем группа исследователей пошла на местный рынок и приобрела там 20 сырых многоножек. В 7 из них был обнаружен тот же самый паразит.
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