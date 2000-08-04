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Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"

Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание" Американец пережил рак мозга и отделение черепа от позвоночника.

22-летний Брок Мейстер из Плимута, штат Индиана, в 16 лет успешно справился со страшным раком мозга. А спустя 8 лет он попал в ДТП, во время которого его череп полностью отделился от позвоночника. Такие последствия называют внутренним обезглавливанием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Люди очень редко выживают после подобных травм, но Брок справился и с этим ударом судьбы. "Бог заставил меня пройти через невероятные вещи. Кажется, что он проверяет меня", - рассказывает парень.

"Некоторые люди наверное благословенны", - уверен нейрохирург Кашиф Шейха, - "Когда Брок был ребенком он пережил злокачественную опухоль мозга, а спустя всего несколько лет полностью поправился после еще одной смертельной травмы. Это действительно невероятно".

Брок попал в аварию 12 января 2018 года, после того как пообедал с друзьями, а потом компания решила поехать на озеро. Но их автомобиль попал на участок дороги, покрытый льдом и его занесло, а потом едва не опрокинуло. К счастью водитель справился с управлением и остановился на обочине.

Но во время заноса ремень безопасности не удержал Брока в кресле и его голова по инерции пробила окно машины. Позже парень вспоминает, что голова была в крови и шея очень болела. А когда машина остановилась, он даже пытался встать на ноги и что-то сказать, но язык его не слушался.

"Я еще не понимал, какую травму я получил на самом деле".

Мейстера доставили в мемориальный госпиталь в Саут-Бенд, где врачи сделали рентгеновские снимки его головы и шеи и не могли поверить своим глазами.

Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"


Изображения показали, что он получил травму атлантозатылочной области, по существу имело место полное отделение черепа от позвоночника или внутреннее обезглавливание, как было указано в медицинских документах.

Как сообщается, количество выживших после такой травмы невелико, так как помимо физического разделения черепа и позвоночника, во время подобных травм обычно получают повреждения кровеносные сосуды, снабжающие мозг и спинной мозг.

Брок Мейстер был лишь вторым пациентом в истории этого госпиталя, выжившим после подобной травмы. И мать Мейстера и все его друзья и знакомые называют произошедшее настоящим чудом.

В 2 часа ночи госпиталь вызвал из дому нейрохируга Кашифа Шейха, который по еще одной необычной случайности оказался тем самым врачом, что когда-то лечил 16-летнего Брока от рака мозга - опухоли герминомы III степени.

Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"


"Я должен был дважды проверить снимки, чтобы убедиться, что я вижу именно то, что я вижу. Потому что пациенты умирают и с куда меньшими травмами", - рассказывает Шейх, который в ту же ночь с командой других хирургов прооперировал Мейстера и прикрепил его череп к позвоночнику с помощью специальных винтов и стержней.

После операции Мейстер успешно поправлялся и уже в феврале его выписали из больницы. Но специальный шейный держатель он носил еще несколько месяцев и лишь на днях ему разрешили его снять.

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Брок говорит, что сейчас он хочет просто жить нормальной жизнью и поскорее забыть обо всех неприятностях.

Американец пережил рак мозга и "внутреннее обезглавливание"
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 Теги: череп, мозг, болезни

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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