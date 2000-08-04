Раздел: Невероятное
Ученые установили, каким животным грозит массовое вымирание
Белые медведи могут скоро исчезнуть навсегда.
Американские ученые вели наблюдение за белыми медведицами и обнаружили причину, по которой полярные обитатели вынуждены голодать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Белые полярные медведи голодают во время периода охоты в Арктике из-за глобального потепления, которое спровоцировало таянье льда. К таким выводам пришли ученые.
Американские ученые в ходе исследования наблюдали за девятью медведицами весной с 2014-го по 2016 год в море Бофорта.
Исследователи отмечают, что глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете. Когда лед тает, медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для ловли добычи, говорится в исследовании.
Как обнаружили ученые, обмен веществ происходит у белых медведей в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. Четыре из медведиц, за которыми велось наблюдение, потеряли 10% своего веса из-за невозможности поймать морского котика. Еще одна из медведиц начала терять также свою мышечную ткань и находилась уже на грани истощения. Хотя в период охоты белые медведицы должны набирать вес для дальнейшего рождения потомства.
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Белый медведь должен потреблять более 12 тысяч калорий в день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает за день человек.
Американские ученые вели наблюдение за белыми медведицами и обнаружили причину, по которой полярные обитатели вынуждены голодать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Белые полярные медведи голодают во время периода охоты в Арктике из-за глобального потепления, которое спровоцировало таянье льда. К таким выводам пришли ученые.
Американские ученые в ходе исследования наблюдали за девятью медведицами весной с 2014-го по 2016 год в море Бофорта.
Исследователи отмечают, что глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете. Когда лед тает, медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для ловли добычи, говорится в исследовании.
Как обнаружили ученые, обмен веществ происходит у белых медведей в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. Четыре из медведиц, за которыми велось наблюдение, потеряли 10% своего веса из-за невозможности поймать морского котика. Еще одна из медведиц начала терять также свою мышечную ткань и находилась уже на грани истощения. Хотя в период охоты белые медведицы должны набирать вес для дальнейшего рождения потомства.
Читайте также: Ученые раскрыли тайну гибели цивилизации майя
Белый медведь должен потреблять более 12 тысяч калорий в день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает за день человек.
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