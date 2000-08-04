Раздел: Невероятное
Ученые показали космический "призрак"
Во Вселенной есть своя мистика.
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фото, сделанное телескопом "Спитцер".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Прибор зафиксировал космического "призрака" на расстоянии 6400 световых лет от Земли.
"Призрак" - это линии красного газа, которые являются остатками вещества, образовалась после взрыва сверхновой в Млечном Пути.
Ученые говорят, что этот "призрак" является крупнейшим из известных остатков после взрыва сверхновых звезд. Диаметр объекта составляет около 150 световых лет. Интересно, что это может быть древний известный остаток сверхновой.
Читайте также: В Румынии археологи раскопали древнейший артефакт
Вот как выглядит это необычное явление во Вселенной.
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фото, сделанное телескопом "Спитцер".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Прибор зафиксировал космического "призрака" на расстоянии 6400 световых лет от Земли.
"Призрак" - это линии красного газа, которые являются остатками вещества, образовалась после взрыва сверхновой в Млечном Пути.
Ученые говорят, что этот "призрак" является крупнейшим из известных остатков после взрыва сверхновых звезд. Диаметр объекта составляет около 150 световых лет. Интересно, что это может быть древний известный остаток сверхновой.
Читайте также: В Румынии археологи раскопали древнейший артефакт
Вот как выглядит это необычное явление во Вселенной.
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