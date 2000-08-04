Раздел: Невероятное
Учёные обнаружили самую древнюю кость в мире
Открытие позволит пересмотреть эволюционную модель человека.
Исследователи из Манчестера нашли в окаменелостях рыбы самую старую кость в мире, которой приблизительно 400 млн лет.
Об этом пишет Хроника.инфо.
У нынешних позвоночных 4 типа ткани – эмаль, дентин, хрящи, кости, которые минерализуются во время развития. Процесс образования человеческого скелета до сих пор полностью не изучен, и учёные считают, что находка поможет в этом.
Во время проведения опытов задействовали томографию, в результате чего выяснили, что кость состоит из коллагеновых волокон и аспидина. Животные, которым принадлежат найденные кости, жили 440-380 млн лет назад и рассматривались как первые позвоночные со скелетами без соединительной ткани.
Читайте также: Ученые нашли древнюю игральную кость для жульничества
Открытие должно было помочь учёным выяснить, является ли аспидин промежуточным звеном эволюции. В итоге вещество отнесли к бесклеточным волокнам, которые появились в эволюции раньше, чем считалось ранее.
Исследователи из Манчестера нашли в окаменелостях рыбы самую старую кость в мире, которой приблизительно 400 млн лет.
Об этом пишет Хроника.инфо.
У нынешних позвоночных 4 типа ткани – эмаль, дентин, хрящи, кости, которые минерализуются во время развития. Процесс образования человеческого скелета до сих пор полностью не изучен, и учёные считают, что находка поможет в этом.
Во время проведения опытов задействовали томографию, в результате чего выяснили, что кость состоит из коллагеновых волокон и аспидина. Животные, которым принадлежат найденные кости, жили 440-380 млн лет назад и рассматривались как первые позвоночные со скелетами без соединительной ткани.
Читайте также: Ученые нашли древнюю игральную кость для жульничества
Открытие должно было помочь учёным выяснить, является ли аспидин промежуточным звеном эволюции. В итоге вещество отнесли к бесклеточным волокнам, которые появились в эволюции раньше, чем считалось ранее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
619
0
Также советуем посмотреть
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
Оставьте свой комментарий