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Ученые прогнозируют неизбежную катастрофу

Ученые прогнозируют неизбежную катастрофу 2017 стал вторым самым теплым годом из всех зафиксированных.

Наша планета достигла критических показателей. Уровень CO2 в настоящее время самый высокий за последние 800 тыс. лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

По словам 524 ученых из 65 стран в 2017 году уровень углекислого газа в атмосфере вырос на 2,2%. Это максимум за последние 800 тыс. лет.

Эти данные содержатся в докладе национального управления по контролю климата США.

Делать же такие измерения начали в середине XIX века.

Хотя некоторые считают, что всему виной — деятельность заводов и фабрик, ученые утверждают, что атмосфера все равно будет продолжать нагреваться в течение нескольких десятилисть или века. Такая ситуация будет, даже если человечество уменьшит выбросы парниковых газов.

Ранее сообщалось, что число погибших от жары возрастет почти в пять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

По их словам, причиной станет антропогенное изменение климата, которое приведет к учащению экстремальных погодных явлений к 2080 году.

При проведении исследования учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.

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Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде.
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 Теги: Ученые, катастрофа

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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