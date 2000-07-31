Раздел: Невероятное
Ученые прогнозируют неизбежную катастрофу
2017 стал вторым самым теплым годом из всех зафиксированных.
Наша планета достигла критических показателей. Уровень CO2 в настоящее время самый высокий за последние 800 тыс. лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По словам 524 ученых из 65 стран в 2017 году уровень углекислого газа в атмосфере вырос на 2,2%. Это максимум за последние 800 тыс. лет.
Эти данные содержатся в докладе национального управления по контролю климата США.
Делать же такие измерения начали в середине XIX века.
Хотя некоторые считают, что всему виной — деятельность заводов и фабрик, ученые утверждают, что атмосфера все равно будет продолжать нагреваться в течение нескольких десятилисть или века. Такая ситуация будет, даже если человечество уменьшит выбросы парниковых газов.
Ранее сообщалось, что число погибших от жары возрастет почти в пять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия).
По их словам, причиной станет антропогенное изменение климата, которое приведет к учащению экстремальных погодных явлений к 2080 году.
При проведении исследования учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Читайте также: Ученые прогнозируют неизбежную катастрофу Солнечной системе
Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде.
Наша планета достигла критических показателей. Уровень CO2 в настоящее время самый высокий за последние 800 тыс. лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По словам 524 ученых из 65 стран в 2017 году уровень углекислого газа в атмосфере вырос на 2,2%. Это максимум за последние 800 тыс. лет.
Эти данные содержатся в докладе национального управления по контролю климата США.
Делать же такие измерения начали в середине XIX века.
Хотя некоторые считают, что всему виной — деятельность заводов и фабрик, ученые утверждают, что атмосфера все равно будет продолжать нагреваться в течение нескольких десятилисть или века. Такая ситуация будет, даже если человечество уменьшит выбросы парниковых газов.
Ранее сообщалось, что число погибших от жары возрастет почти в пять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия).
По их словам, причиной станет антропогенное изменение климата, которое приведет к учащению экстремальных погодных явлений к 2080 году.
При проведении исследования учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Читайте также: Ученые прогнозируют неизбежную катастрофу Солнечной системе
Согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде.
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