Раздел: Невероятное
Неопознанный плавающий объект сняли на видео в США
Очевидцы заметили перемещение неизвестного объекта на озере.
Представленная ниже видеозапись, разлетевшаяся со скоростью молнии по Интернету отчего-то только сегодня, была получена еще в прошлом месяце возле озера Уиннипесоки в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Нашумевший ролик демонстрирует загадочный объект, похожий на некий небольшой блуждающий водоворот. Он движется всего в нескольких метрах от берега Уиннипесоки, проплывая рядом с катером. Автор публикации утверждает, что запечатлел аномалию после того, как услышал из воды сравнительно громкие всплески.
Таинственные кадры прокомментировали некоторые известные специалисты. К примеру, тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что речь идет о беспилотном аппарате инопланетян, изучающем водоемы нашего «голубого шарика». А по мнению американского криптозоолога Джека Питерсона, перед нами, скорее всего, некое водоплавающее существо, не известное официальной науке.
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Материалисты же утверждают, что столь причудливый эффект наверняка был вызван подводными течениями. А как думаете вы? Возможно, ваше мнение будет самым верным в данной ситуации…
Представленная ниже видеозапись, разлетевшаяся со скоростью молнии по Интернету отчего-то только сегодня, была получена еще в прошлом месяце возле озера Уиннипесоки в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Нашумевший ролик демонстрирует загадочный объект, похожий на некий небольшой блуждающий водоворот. Он движется всего в нескольких метрах от берега Уиннипесоки, проплывая рядом с катером. Автор публикации утверждает, что запечатлел аномалию после того, как услышал из воды сравнительно громкие всплески.
Таинственные кадры прокомментировали некоторые известные специалисты. К примеру, тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что речь идет о беспилотном аппарате инопланетян, изучающем водоемы нашего «голубого шарика». А по мнению американского криптозоолога Джека Питерсона, перед нами, скорее всего, некое водоплавающее существо, не известное официальной науке.
Читайте также: В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш
Материалисты же утверждают, что столь причудливый эффект наверняка был вызван подводными течениями. А как думаете вы? Возможно, ваше мнение будет самым верным в данной ситуации…
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