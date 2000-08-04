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Раздел: Невероятное  
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Неопознанный плавающий объект сняли на видео в США

Неопознанный плавающий объект сняли на видео в США Очевидцы заметили перемещение неизвестного объекта на озере.

Представленная ниже видеозапись, разлетевшаяся со скоростью молнии по Интернету отчего-то только сегодня, была получена еще в прошлом месяце возле озера Уиннипесоки в американском штате Нью-Гэмпшир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Нашумевший ролик демонстрирует загадочный объект, похожий на некий небольшой блуждающий водоворот. Он движется всего в нескольких метрах от берега Уиннипесоки, проплывая рядом с катером. Автор публикации утверждает, что запечатлел аномалию после того, как услышал из воды сравнительно громкие всплески.

Таинственные кадры прокомментировали некоторые известные специалисты. К примеру, тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил, что речь идет о беспилотном аппарате инопланетян, изучающем водоемы нашего «голубого шарика». А по мнению американского криптозоолога Джека Питерсона, перед нами, скорее всего, некое водоплавающее существо, не известное официальной науке.

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Материалисты же утверждают, что столь причудливый эффект наверняка был вызван подводными течениями. А как думаете вы? Возможно, ваше мнение будет самым верным в данной ситуации…

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 Теги: США, озеро, объект

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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