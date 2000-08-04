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Раздел: Невероятное  
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На планете наблюдаются аномальные скачки погоды

На планете наблюдаются аномальные скачки погоды Резкие погодные изменения все чаще фиксируются метеорологами.

Второго августа в Сардинии (Средиземноморье) стояла еще теплая погода (температура доходила до 35°С), однако резко положение вещей изменилось: неожиданно возникла ледяная волна, из-за которой температура на территории опустилась до 12°С. Местные жители остались шокированными тридцатисантиметровым покрытием изо льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Водители стали массово выкладывать видео, на которых видны огромные падающие градины. Из-за непогоды аварийно-спасательные службы не успевали реагировать на запросы.

Образовавшийся ледяной покров стал причиной многочисленных аварий на дорогах. Особенно много происшествий случилось в Кампеде, а также соседних городах, например, Мамояда и Тонара.

Некоторые пользователи сети уверены, что именно таким будет конец света: всё вокруг замерзнет. Сейчас на итальянском полуострове вновь ощущается повышение температуры.

От аномально большого града пострадал юго-запад Саудовской Аравии. Провинция Хамис Мушайт полностью залита проливным дождем, тогда как Персидский залив, наоборот, погибает от невероятной жары.

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Ученые не могут объяснить, с чем связана аномальная погода. Возможно, вина всему – геоинженерия.

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 Теги: погода, град

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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В настоящее время повсюду наблюдаются аномалии погоды. Мы все чувствуем резкие перепады температур, видим резкий переход от лета к зиме без бабьего лета. Еще более поразительная аномалия погоды была зафиксирована в конце сентября в Антарктиде. Причем разница температур только за одни сутки составила целых 70 градусов. Такую

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