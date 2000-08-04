Раздел: Невероятное
На планете наблюдаются аномальные скачки погоды
Резкие погодные изменения все чаще фиксируются метеорологами.
Второго августа в Сардинии (Средиземноморье) стояла еще теплая погода (температура доходила до 35°С), однако резко положение вещей изменилось: неожиданно возникла ледяная волна, из-за которой температура на территории опустилась до 12°С. Местные жители остались шокированными тридцатисантиметровым покрытием изо льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Водители стали массово выкладывать видео, на которых видны огромные падающие градины. Из-за непогоды аварийно-спасательные службы не успевали реагировать на запросы.
Образовавшийся ледяной покров стал причиной многочисленных аварий на дорогах. Особенно много происшествий случилось в Кампеде, а также соседних городах, например, Мамояда и Тонара.
Некоторые пользователи сети уверены, что именно таким будет конец света: всё вокруг замерзнет. Сейчас на итальянском полуострове вновь ощущается повышение температуры.
От аномально большого града пострадал юго-запад Саудовской Аравии. Провинция Хамис Мушайт полностью залита проливным дождем, тогда как Персидский залив, наоборот, погибает от невероятной жары.
Читайте также: В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш
Ученые не могут объяснить, с чем связана аномальная погода. Возможно, вина всему – геоинженерия.
Второго августа в Сардинии (Средиземноморье) стояла еще теплая погода (температура доходила до 35°С), однако резко положение вещей изменилось: неожиданно возникла ледяная волна, из-за которой температура на территории опустилась до 12°С. Местные жители остались шокированными тридцатисантиметровым покрытием изо льда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Водители стали массово выкладывать видео, на которых видны огромные падающие градины. Из-за непогоды аварийно-спасательные службы не успевали реагировать на запросы.
Образовавшийся ледяной покров стал причиной многочисленных аварий на дорогах. Особенно много происшествий случилось в Кампеде, а также соседних городах, например, Мамояда и Тонара.
Некоторые пользователи сети уверены, что именно таким будет конец света: всё вокруг замерзнет. Сейчас на итальянском полуострове вновь ощущается повышение температуры.
От аномально большого града пострадал юго-запад Саудовской Аравии. Провинция Хамис Мушайт полностью залита проливным дождем, тогда как Персидский залив, наоборот, погибает от невероятной жары.
Читайте также: В Кении у свиньи родился человекоподобный детеныш
Ученые не могут объяснить, с чем связана аномальная погода. Возможно, вина всему – геоинженерия.
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