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На снимках Марса нашли объект необычной формы

На снимках Марса нашли объект необычной формы Форма объекта напоминает складной нож.

Виртуальные археологи, ежедневно изучающие снимки Красной планеты авторства НАСА, рассказали о своем новом открытии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам исследователей, в апреле 2016 года американский планетоход «Кьюриосити» сфотографировал на поверхности Марса нечто, подозрительно напоминающее складной ножик старого образца. Размышляя над природой своей находки, специалисты заключили, что это в самом деле инопланетный режущий инструмент, клинок которого убирается в рукоять.

Исследователи предполагают, что представители инопланетной цивилизации изобрели перочинный ножик многие века или тысячелетия назад и передали знания о столь полезном инструменте человечеству, когда посетили наш «голубой шарик».

Скептики во Всемирной паутине, разумеется, только посмеивается над такими смелыми теориями, утверждая, что виртуальные археологи принимают за нож причудливое скопление марсианских камней, в котором даже нет металлических частей.

Впрочем это не единственное «марсианское открытие» вирутальных археологов, они постоянно что-то находят на Марсе, на Луне, на спутниках других планет, даже на Солнце, однако это пока ни на йоту не приближает нас к разгадке того, что мы есть в безграничном пространстве Вселенной.

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Видимо просто еще не время, поскольку один из христианских постулатов «ищите и обрящете» предполагает как раз такую неутомимую настойчивость в постижение истины…

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 Теги: Марс, складной нож

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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