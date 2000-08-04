Раздел: Невероятное
В Интернете появилась новая игра по сценарию "Синего кита"
Опасное развлечение распространяется через мессенджер.
В сети становится популярной игра под названием МОМО, которая является неким аналогом нашумевшего «Синего кита», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Детям в мессенджере WhatsАpp пишет человек с ником МОМО – куратор игры. Он сперва присылает различные сцены с насилием, после чего просит «игроков» выполнить его поручения. Если ребенок отказывается, МОМО начинает угрожать.
Первыми тревогу забили жители Мексики. Как заявили специалисты по кибербезопасности в штате Табаско (Мексика), игра негативно влияет на психику детей, уже известны случаи суицидов. Кураторы игры способны выманивать через WhatsАpp личные данные пользователей, подстрекать их к самоубийству или насилию.
В Аргентине уже зафиксирован первый случай суицида именно из-за этой игры. Ребенок покончил с собой за частным домом, как раз после ведения видеосъемки и переписки с МОМО.
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На аватаре куратора стоит пугающее изваяние художника Мидори Хаяси для галереи ужасов Vanilla Gallery 2016 года.
В сети становится популярной игра под названием МОМО, которая является неким аналогом нашумевшего «Синего кита», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Детям в мессенджере WhatsАpp пишет человек с ником МОМО – куратор игры. Он сперва присылает различные сцены с насилием, после чего просит «игроков» выполнить его поручения. Если ребенок отказывается, МОМО начинает угрожать.
Первыми тревогу забили жители Мексики. Как заявили специалисты по кибербезопасности в штате Табаско (Мексика), игра негативно влияет на психику детей, уже известны случаи суицидов. Кураторы игры способны выманивать через WhatsАpp личные данные пользователей, подстрекать их к самоубийству или насилию.
В Аргентине уже зафиксирован первый случай суицида именно из-за этой игры. Ребенок покончил с собой за частным домом, как раз после ведения видеосъемки и переписки с МОМО.
Читайте также: Неопознанный плавающий объект сняли на видео в США
На аватаре куратора стоит пугающее изваяние художника Мидори Хаяси для галереи ужасов Vanilla Gallery 2016 года.
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