Раздел: Невероятное
Австрийские ученые создали пчелу-робота для защиты ульев
Робот будет маскироваться под настоящих пчел.
Ученые из Австрийского Университета Граца разработали роботов-пчел, которые смогут защищать живых насекомых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хрещатик.
Робопчелы смогут исследовать и понимать других пчел, взаимодействуя с ними, но главной их задачей будет помощь летающим насекомым в преодолении негативных факторов.
Австрийские исследователи смогли наделить роботов-насекомых вполне реалистичным видом, чтобы настоящие пчелы не отгоняли их, а принимали в улей. Кроме того, робопчелы способны создавать собственные рои.
Контроль за летающими роботами планируется осуществлять с помощью датчиков, которые обеспечат наблюдение за поведением и взаимодействием обычных пчел внутри улья.
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Полученные данные планируется использовать в разработке новейших способов защиты пчел, а также более глубоко понять способы взаимодействия человека с животным миром.
Ученые из Австрийского Университета Граца разработали роботов-пчел, которые смогут защищать живых насекомых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хрещатик.
Робопчелы смогут исследовать и понимать других пчел, взаимодействуя с ними, но главной их задачей будет помощь летающим насекомым в преодолении негативных факторов.
Австрийские исследователи смогли наделить роботов-насекомых вполне реалистичным видом, чтобы настоящие пчелы не отгоняли их, а принимали в улей. Кроме того, робопчелы способны создавать собственные рои.
Контроль за летающими роботами планируется осуществлять с помощью датчиков, которые обеспечат наблюдение за поведением и взаимодействием обычных пчел внутри улья.
Читайте также: На планете наблюдаются аномальные скачки погоды
Полученные данные планируется использовать в разработке новейших способов защиты пчел, а также более глубоко понять способы взаимодействия человека с животным миром.
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