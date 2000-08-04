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Раздел: Невероятное  
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Австрийские ученые создали пчелу-робота для защиты ульев

Австрийские ученые создали пчелу-робота для защиты ульев Робот будет маскироваться под настоящих пчел.

Ученые из Австрийского Университета Граца разработали роботов-пчел, которые смогут защищать живых насекомых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хрещатик.

Робопчелы смогут исследовать и понимать других пчел, взаимодействуя с ними, но главной их задачей будет помощь летающим насекомым в преодолении негативных факторов.

Австрийские исследователи смогли наделить роботов-насекомых вполне реалистичным видом, чтобы настоящие пчелы не отгоняли их, а принимали в улей. Кроме того, робопчелы способны создавать собственные рои.

Контроль за летающими роботами планируется осуществлять с помощью датчиков, которые обеспечат наблюдение за поведением и взаимодействием обычных пчел внутри улья.

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Полученные данные планируется использовать в разработке новейших способов защиты пчел, а также более глубоко понять способы взаимодействия человека с животным миром.
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 Теги: робот, пчела

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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