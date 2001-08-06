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Раскрыта загадка морских ракушек

Раскрыта загадка морских ракушекУченые объяснили, почему в ракушке слышно море.

Если приложить раковину к уху, то можно услышать море. Наверное, каждый из нас в детстве верил в это. Некоторые верят до сих пор, хотя морские раковины — это не специальные капсулы, которые сохраняют звуки.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфолайф.

Но что же это за звук, который мы слышим? “Звук пустой раковины, приложенной к уху, образуется благодаря эху звуков в окружающей среде,” — объясняет профессор наук о Земле и планетах из Калифорнийского университета Герат Вермейдж. Причем, этот эффект образуется не только в раковинах. Подобный звук можно услышать в пустых чашках или бутылках — любом сосуде с отверстием.

“Когда окружающий шум отражается от твердой поверхности раковины, некоторые частоты усиливаются. Не важно, держите вы у уха раковину или пустую бутылку, которая никоим образом не связана с океаном, вы услышите звук моря в результате феномена, который называется “резонанс”, — рассказывает аудиолог и доцент Университета Святого Иоанна в США Шрути Дешпанде.

Таким образом, раковина представляет собой резонансную полость, которая усиливает некоторые звуковые частоты окружающего шума и ослабляет другие.

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Также существует мнение, что звук, который мы слышим, — это усиленный звук потока крови через кровеносные сосуды. Но ученые также поставили под сомнение это предположение, отметив, что звук не меняется либо не усиливается при приложенной раковине к уху, а также при других изменениях пульса или артериального давления.
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 Теги: морские ракушки, звук моря

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Сегодня, 10:06 » Автор: Ирина Шевченко
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